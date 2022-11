Destaca Helena Garza en arte contemporáneo

Helena Garza es una artista tlaxcalteca que ha llegado a las más sobresalientes galerías en París, Nueva York y Barcelona, además es generadora de contenidos creativos para marcas internacionales, todo ello a través del camino de la experimentación.

“Soy una artista que siempre está en búsqueda de nuevas técnicas y de aprender nuevas tecnologías que puedo aplicar al arte”, compartió Helena Garza en una entrevista con este Diario.

La artista tlaxcalteca Helena Garza ha destacado en el arte contemporáneo a nivel internacional. Cortesía | @Helena Garza

La artista visitó su estado natal para formar parte de la exposición “Pensar es ahora. Vol. I”, en el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT), ya que desde hace más de una década radica en la Ciudad de México, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el arte contemporáneo.

“Siento mucho orgullo de poder formar parte de esta exposición porque Tlaxcala es el lugar donde crecí y siempre lo recuerdo con mucho cariño. También me da mucho orgullo que otros artistas tlaxcaltecas están representando el esfuerzo y todo lo que se ha hecho en el estado”.

Helena Garza estudió artes visuales en Tlaxcala y se especializó en pintura y medios digitales en Mill Street Loft en Vassar College, Nueva York; también se ha formado en performance, arte sonoro, interpretación del arte contemporáneo, animación y biotecnología, lo cual ha permitido que su propuesta artística sea variada.

“No hay un camino prediseñado para ser exitoso en el arte, creo que es algo que va descubriendo cada quien dependiendo de sus intereses y necesidades propias de comunicación y de creación; pero en mi caso, lo que me ha ayudado muchísimo es la diversificación”.

Helena Garza realiza obras en formatos como pintura y performance, además de trabajar con tecnología como es el caso de realidad virtual y live cinema.

“He colaborado con marcas de ropa, automóviles, en agencias de publicidad haciendo dirección creativa, también he hecho visuales en vivo para conciertos en festivales de música con algunas bandas y raperos. Me gusta diversificar y buscar opciones donde yo pueda crear”.

A sus 32 años, Garza ha construído una sólida carrera en el arte contemporáneo que se refleja tanto en sus exposiciones internacionales como en su presencia en los más importantes recintos culturales del país, como el Museo Tamayo, el Museo Jumex, el Centro de Cultura Digital.

A lo que se suma su selección en varios certámenes nacionales e internacionales como la XIX Bienal Tamayo, Encuentro Nacional de Arte Joven; Currents New Media; Premio de Artes Visuales de Tlaxcala y la Bienal de Yucatán.“Ha sido bastante esfuerzo y también me considero afortunada por tener gente que siempre me ha dado una buena mentoría”.

La obra de Helena Garza estará en el Museo de Arte de Tlaxcala hasta marzo, como parte de la exposición “Pensar es ahora. Vol. I”

