Día Internacional del Libro | Lecturas infantiles de acuerdo a su edad

Fomentar la lectura en los niños es fundamental para su desarrollo mental, ortografía, escritura, vocabulario, lenguaje, concentración, creatividad, imaginación, etc, etc, sin embargo, no cualquier libro es el adecuado, todo dependerá de la edad.

En el Día Internacional del Libro te damos algunos consejos para iniciar a los pequeños en el maravilloso mundo de la lectura, y lo primero que debes considerar es los gustos de la niña o niño. ¡ojo!, no los tuyos.

A partir de ahí puedes darte a la tarea de buscar un tipo de literatura que creas que los atrapará y no abandonará tan fácilmente. En el primer añito, sin dejar de lado las canciones y juegos, los libros de cartón y tela son ideales debido a su fácil manejo, además adquirirá la idea de qué es un libro.

Foto: Cortesía | https://tripulantes.sep.gob.mx/

De 1 a 3 años

Los cuentos con historias cortas y estructura repetitivas son las recomendables. Estos deben ser los suficientemente llamativos, con muchos colores, dibujos e incluso texturas.

De 3 a 4 años

A esta edad es momento de enseñarles los números, vocales, animales, entre otros a través de lecturas didácticas e ir introduciendo historias y cuentos más largos.

De 4 a 7 años

Se recomiendan libros con letra grande y poco texto en cada página, en los que siga predominando el dibujo y el color. Las historias con niños y niñas como protagonistas son una de las opciones para esta edad.

De 7 a 10 años

En esta etapa ya puedes incluir los cuentos de hadas e historias de ficción, con letras grandes e ilustraciones en blanco y negro; comics, álbumes ilustrados con narraciones y poemarios.

De 10 a 12 años

Comienza a incluir libros sobre deportes, personajes o etapas históricas, animales, entre otros, además, de aventuras, reales o fantásticas con diálogos abundantes.

A partir de los 12 años

En esta última etapa, foméntale el gusto por novelas de hechos reales con personajes de la misma edad; literatura fantástica e informativos.

*Con información de Revista del Consumidor (Profeco).

