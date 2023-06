Leticia Martin gana el primer Premio Lumen de Novela por su obra "Vladimir"

Con una historia de seducción y deseo ente una mujer madura y un hombre joven en medio de un gran apagón, el primer Premio Lumen de Novela ha sido otorgado a la escritora argentina Leticia Martin por la novela Vladimir, a la que el jurado consideró como “una Lolita al revés”.

“La atracción y seducción de un hombre maduro hacia una mujer joven ha sido representada muchas veces en la literatura, pero el deseo de una mujer madura hacia un joven no. Vladimir apuesta por la lectura de Lolita en clave femenina, en el contexto de un mundo que se apaga.

“Con gran tensión narrativa y estilo acerado. Leticia Martin ha escrito una novela polémica sobre los límites del deseo y las relaciones de poder”, afirma el acta del jurado, compuesto por las escritoras, Ángeles González-Sinde, Clara Obligado y Luna Miguel, así como por la librera Lola Larumbe y la directora literaria de Lumen, María Fasce.

El premio, que en esta ocasión fue disputado por 407 novelas procedentes de Latinoamérica, España y Estados Unidos, está dotado con 30 mil euros, así como la publicación del libro en todo el territorio hispanohablante y en Estados Unidos. Su origen se remonta al Premio Femenino Lumen, activo entre 1994 y 1999, que tenía como objetivo dar a conocer el trabajo de escritoras en lengua española.

CUESTIONA LA LIBERTAD DE DECIR

Sobre la deliberada relación de esta obra galardonada con la del escritor ruso Vladimir Nabokov, Leticia Martin confesó sentir un gran interés por el conflicto interno que este autor tuvo sobre su propia obra, así como por la polémica que ésta provocó en varios países donde, incluso llegó a ser censurada.

“Se me hacia interesante poder escribir sobre un tema como éste, pero en clave invertida de género, para así pensar un poco qué es posible y que no es posible decir hoy, si realmente podemos usar el lenguaje de la ficción para cualquier cosa o si eso está cuestionado.

“Básicamente ese era el interés mío atrás de la escritura y también jugar con la idea de que se están reescribiendo clásicos, pero no sólo en la ficción, como sucede con Freud y Lacan. Desde hoy se están volviendo a pensar otras cosas que desde el siglo pasado se decían de otra manera y con otras lógicas, porque el feminismo no había irrumpido tanto como lo ha hecho hoy”, comentó la escritora, desde su natal Argentina.

UN TEMA ES EL ABUSO DE PODER

Entre las opiniones del jurado que dio su veredicto desde la ciudad de Madrid, la escritora Luna Miguel, aseguró que “este libro demuestra que hablar de sexo y de deseo no es hablar de amor, que hablar del fin del mundo no es hablar de heroicidad, y que se puede escribir una novela dura y peligrosa, siendo también tierna.

Mientras que la librera Lola Larumbe puso énfasis en el deseo que siente la protagonista de esta novela: “Es el deseo de una mujer que se expresa con un abuso de poder sobre un muchacho. Este es un tema que nos concierne a todos, tanto en este lado en el Atlántico como allá en América, el papel de la mujer debe ser enfrentarse a sus miedos más profundos, entre ellos el abuso de poder, no sólo de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia hombres, cuando lo tenemos.

En cuanto a la pregunta de qué fue lo que impulsó a la autora ganadora a escribir este libro en tiempos de diversos feminismos, ésta reiteró: “Tiene que ver con el lugar de pararme en mi feminismo y decir que yo soy también mi propia machista. Me parece que ahí hay un espacio que me gusta interrogar hacia adentro del feminismo y cómo nos interpela a todas nosotras, no buscando, como siempre, la culpa hacia afuera, sino pudiendo buscar el conflicto hacia adentro”.

Leticia Martin, quien durante la presentación confesó que el deseo y poder son temas frecuentes y centrales en sus obras, es autora del ensayo Feminismos (2017) y de las novelas El gusto (2012), Estrógenos (2016), Topadoras oxidadas (2019) y Un ruido nuevo (2020).