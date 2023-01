Llega a Tlaxcala muestra "Animales salen a pasear"

“Animales salen a pasear” es la nueva exposición y la primera de este año en la galería Templo Rojo Pinacoteca Alternativa en la ciudad de Tlaxcala, que reúne el trabajo de dibujo y animación de la artista, originaria de Chihuahua, Adriana Ronquillo.

Esta muestra incluye piezas de dibujo nunca antes exhibidas, las cuales fueron creadas por la artista a lo largo de 15 años de su trayectoria, la cual se ha enfocado principalmente a la animación cinematográfica.

Esta es la primera exposición individual de dibujo de Adriana Ronquillo, puesto que son piezas muy íntimas que nunca antes habían sido compartidas con el público.

“Estos dibujos son muy privados y los he guardado como un tesoro muchos años. Son dibujos de personajes que son políticamente incorrectos, son ridículos, chistosos, tiernos y poéticos. En mi obra como cineasta mucha veces tengo que ser muy cuidadosa con los mensajes que transmito y con estos dibujos me he podido dar la libertad de hacer lo que yo quiero”.

Además de los dibujos, “Animales salen a pasear” también muestra el trabajo de animación de Ronquillo, con la proyección del cortometraje “Mujer espíritu”, producido en el 2020, en el que también participan artistas de la animación de Latinoamérica, así como los tlaxcaltecas Emerson Balderas y Yazmín Martínez.

De acuerdo con la propia artista, esta exposición en Tlaxcala es una de las más íntimas en su carrera, ya que su obra de dibujo pocas veces comparte.

“Me defino como una dibujante porque creo que el dibujo te da un camino tranquilo y sencillo que te hace conservar la humildad en tu carrera artística. El salto a otros medios, en este caso a la animación, te puede llevar por otros terrenos en tu carrera como grandes festivales o el trabajo con muchas personas; y de todo este ruido y gran espectáculo del cine, creo que el dibujo te hace conservar esa parte artística que te regresa a lo básico, que es un lápiz y un papel”.

Adriana Ronquillo es maestra en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de México y también ha realizado estudios en la Hochschule für Künste, en Alemania y en la Moving Academy for Performing Arts, en Holanda.

Su trabajo se ha centrado principalmente en la animación, por lo que ha realizado varios filmes, entre los que destacan: “Fosca Liebre” (2014) y “Ticho” (2017); además de que ha formado parte de proyectos documentales y de televisión y actualmente dirige su propio estudio de arte y animación La Furia Estudios.

“Animales salen a pasear” estará abierta al público durante mes y medio en la galería Templo Rojo, que se encuentra en Plaza de la Constitución, número 13, al interior de la Plaza San Fernando, en la ciudad de Tlaxcala.

