Niños salen de las aulas para conocer el Centro Histórico de Tlaxcala

Alumnos del turno matutino de la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en el municipio capitalino, salieron de las aulas para dar un recorrido por el Centro Histórico de la capital tlaxcalteca y conocer los lugares de interés cultural con el propósito de reforzar los proyectos escolares en los que trabajan.

En su visita a la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, la maestra de primer grado, María Paulina Popocatl Ramírez, mencionó que los niños se mostraron entusiasmados por esta salida ya que si bien algunos lugares no son ajenos para los niños y niñas, muchos de ellos no los conocían bien o no habían ingresado a ellos.

Estas actividades enriquecen el conocimiento y alimentan la identidad tlaxcalteca ya que al visitar los lugares conocen la historia y cultura de nuestro estado.