Prepara Crescencio Tlilayatzi pasarela de arte textil en el Centro de las Artes

Este viernes 23 de septiembre, en el Centro de las Artes, el destacado artesano textil Crescencio Tlilayatzi Xochitemol presentará "El arte del jaspe, pasarela tlaxcalteca", donde presentará una colección de piezas que son muestra de la tradición artesanal del municipio de Contla.

Las piezas son elaboradas con técnica de jaspeado. Cortesía | Crescencio Tlilayatzi

Serán más de 20 piezas entre huipiles, rebozos, enredos y quexquémitl elaborados con fibras naturales como el henequén, el ixtle y algodón, así como con la técnica de jaspeado, que es una técnica antigua que Crescencio Tlilayatzi se ha dado a la tarea de rescatar.

Mis ancestros empleaban la técnica del jaspeado y yo ahora me he dado a la tarea de rescatarla porque ya se estaba perdiendo. El jaspeado consiste en realizar amarres en la urdimbre para no dejar que pase el color, y dependiendo de los amarres que uno haga es el diseño en la pieza, detalló el artista textil.

Las prendas intervenidas con la técnica de urdimbre llegan a tener de entre 500 a mil amarres cada una, por lo que es un proceso complejo pero que da vistosidad a la pieza, de acuerdo con Tlilayatzi Xochitemol.

"El arte del jaspe, pasarela tlaxcalteca", iniciará a las 12:00 horas, el viernes 23 de septiembre, en el Centro de las Artes. La entrada es libre.

