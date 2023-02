Soy un artista antes que funcionario: Enrique Pérez

“Yo soy un artista antes que ser un funcionario y mi vida como creador continúa”, afirma Enrique Pérez Martínez quien tras más de 20 años como director del Taller de Estampa Básica y Avanzada Camaxtli (Tebac), actualmente centra su carrera en la producción de gráfica, así como en compartir sus experiencias y memorias positivas sobre esta disciplina en Tlaxcala.

A propósito de su participación, en marzo próximo, en el Segundo Encuentro de Estampa de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Xalapa, con la ponencia “El Tebac y la gráfica en Tlaxcala”, El Sol de Tlaxcala tuvo una charla con el artista.

¿Cómo te encuentras en esta nueva etapa como creador de gráfica?

Llevo unos meses fuera del taller y me ha dado tiempo para reflexionar acerca de mi obra, de mi vida y hacia dónde quiero que vaya. Yo soy un artista antes que ser un funcionario, y mi vida como creador continúa. He pensado en crear algunos espacios pero la vida me va empujando hacia otras cosas que son igual de maravillosas. Por lo pronto estoy organizando algunos talleres; en marzo me voy al Encuentro Internacional de Gráfica en la Universidad de Zacatecas, y en abril se está organizando un taller de gráfica en el puerto de Veracruz, entre otros proyectos que aún no te puedo comentar pero que ya están en puerta.

¿Cómo te sientes después de estas más de dos décadas al frente del Tebac?

Me siento muy feliz de todo lo que realicé durante tantos años en el taller, y me siento aún más contento ahora porque me toca ir a compartir lo que sé, lo que he aprendido durante muchos años.

Me da mucha satisfacción el ir a hablar acerca de las cosas positivas que se viven en Tlaxcala, porque muchas veces me han comentado que me vaya fuera de Tlaxcala a trabajar pero nunca he querido, siempre he pensado que desde Tlaxcala se puede hacer mucho. Creo que es posible hacer una carrera y poder compartir y enseñar desde aquí hacia afuera, y esa es una de las cosas que quiero seguir haciendo.

¿Cuál fue el impacto del Tebac para la gráfica tlaxcalteca?

Estoy muy orgulloso de todo lo que se logró, obviamente no es un trabajo únicamente mío, porque para que se diera tuvo que haber instituciones, personas, funcionarios. Desde el principio el taller se creó para la producción y profesionalización, entonces siempre se buscó esa parte de que los artistas tlaxcaltecas no solo estuvieran muy cómodos en Tlaxcala haciendo grabados y que todo mundo les aplaudiera, sino que -en los momentos clave- impulsarlos y apoyarlos para que su obra se fuera a otros países y confrontaran su trabajo con otros artistas; cuando se confrontaban con exposiciones o carpetas en otros países y decían “órale no estamos nada mal”, y nos dimos cuenta de eso desde los primeros años del taller.

Siempre fue mantener esa calidad tanto en lo profesional como en lo humano en el taller, porque no solamente recibimos artistas visuales. En el espacio que tuvimos en Tlaxcala llegaban los escritores, llegaban los de teatro, los músicos, y se hacía una convivencia muy amena muy rica, porque convivían diferentes disciplinas en el espacio.

A partir de ello se quedó una comunidad de personas afines a la gráfica, porque hay algunos que son creadores y otros que son consumidores que apoyan a la gráfica.

¿Desde tu perspectiva, en qué momento se encuentra la gráfica tlaxcalteca?

Ahorita la gráfica está en paz. Estamos en una época en la que hay que esperar un poco para que se resuelva qué va a pasar con la gráfica en el estado. La gráfica no se ha detenido; no por no tener el Tebac se ha dejado de crear,y yo espero que dentro de muy poco se fortalezca y se intensifique la gráfica por beneficio de Tlaxcala, de los artistas y de las instituciones.

Enrique Pérez Martínez cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la gráfica y su obra se ha presentado en países como Rusia, Brasil, India, Ecuador y Japón.

“Espero que se fortalezca y se intensifique la gráfica por beneficio de Tlaxcala”

Enrique Pérez, Artista