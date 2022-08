Tlaxcala, presente en encuentro de arte textil, a celebrarse en noviembre en Los Pinos

Artesanos tlaxcaltecas formarán parte de la segunda edición del Encuentro de Arte Textil Mexicano “Original” que del 17 al 20 de noviembre reunirá en el Complejo Cultural Los Pinos a miles de artífices de las 32 entidades del país, en un evento que tiene como objetivo reconocer y proteger el valor cultural de su trabajo.

Durante la presentación oficial de “Original”, celebrada en la sede de la Secretaría de Cultura del gobierno de México en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, coincidieron en la importancia de la preservación del patrimonio cultural de México a través de sus textiles.

En este sentido, la gobernadora Lorena Cuéllar resaltó que Tlaxcala es cuna de artistas, que con su creatividad han dejado un legado cultural a todo el país.

Somos una tierra donde se une la tradición de nuestra cultura madre prehispánica con la española, lo que nos convierte en un referente obligado en materia del arte textil y muchas expresiones artísticas, mencionó la gobernadora.

Asimismo, Cuéllar Cisneros felicitó a los artífices tlaxcaltecas que formarán parte de esta segunda edición de “Original”, quienes con sus piezas mostrarán a México y al mundo la artesanía textil que caracteriza a nuestro estado.

Quiero expresar mi reconocimiento a todos los participantes de este encuentro, que nos permitirán compartir muchas de nuestras creaciones a todo el país y al mundo entero. Felicito de manera particular a todas y a todos nuestros artesanos que formarán parte de este proyecto, pues la excelencia de su trabajo es un destacado ejemplo de genio creativo que distingue a nuestro estado, aseguró Lorena Cuéllar.

Durante la presentación del Encuentro de Arte Textil Mexicano “Original”, en el Palacio de Cultura, la secretaria Alejandra Frausto enfatizó que uno de los principales fines de esta iniciativa es proporcionar a las comunidades de artesanos las herramientas para aprovechar y defender sus derechos.

“Las rutas (de Original) nos han mostrado uno de los rostros de la explotación del trabajo artesanal: el de los intermediarios, carentes de respeto y ética; por eso, desde el estado hacemos un respetuoso llamado a quienes se interesen en trabajar con las comunidades artesanales a no olvidar que los diálogos comienzan desde el respeto y el reconocimiento del valor del otro como creador y portador de un patrimonio nacional. En Original sostenemos no al plagio y no al regateo”, aseveró Frausto Guerrero.

AUMENTA PRESENCIA DE TLAXCALA EN “ORIGINAL”

A la presentación de “Original” asistieron los artesanos que forman parte del consejo asesor de este evento, quienes son los encargados de guiar las directrices de la organización. Por parte de Tlaxcala el representante en este consejo es el artesano Ignacio Netzahualcoyotl, del municipio de Contla.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Ignacio Netzahualcoyotl informó que para esta segunda edición de “Original” se incrementará la presencia de artesanos tlaxcaltecas, quienes son provenientes de municipios como Ixtenco, San Pablo del Monte y Contla, donde existe un arraigo de la artesanía textil.

Asimismo, el artífice tlaxcalteca abundó que uno de los temas sugeridos por su parte para este encuentro textil es el de la enseñanza de la artesanía a las nuevas generaciones, a fin de que sea considerada en la educación en los estados.

Del 17 al 20 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, se darán cita artesanos de todo el país, quienes participarán en foros, intercambios comerciales, capacitaciones y pasarelas de los textiles creados por las comunidades originarias.

En “Original” participarán alrededor de 5 mil artesanos, de las 32 entidades federativas y en el evento serán habladas 38 lenguas de México.

