Aída Román no descansará hasta París 2024: “Me encantaría pelear una medalla más”

El equipo femenil de arco recurvo firmó un fin de semana dorado en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, en Antalya, Turquía. México derrotó 6-0 a China para colgarse la medalla de oro, una presea largamente buscada en ediciones pasadas. El triunfo representó un paso firme, Aída Román busca París 2024, lo cual se ve más cercano al escalar en el ranking mundial, una de las vías que tiene la World Archery para definir los lugares olímpicos.

“Hoy por hoy hacemos un equipo muy bueno y con vistas a que también este buen resultado se refleja una tranquilidad para la clasificación olímpica. Gracias a este buen resultado subimos al tercer lugar del ranking del mundo, ese también te da lugares para Juegos Olímpicos. Eso ya se va a determinar al finalizar todos los eventos clasificatorios. Si en alguno de esos no llegáramos a quedar, nuestro ranking del mundo nos podría dar ese pase”, dijo Aída Román, en plática con ESTO.

Te puede interesar: ¡Oro para México! Daniela Souza, originaria de BC, se corona en mundial de taekwondo

Aída Román está contenta con el equipo que logró la medalla en Antalya

La arquera valoró el resultado y el hecho de haberlo conseguido junto a Alejandra Valencia y la debutante Angela Ruiz, de apenas 16 años. “Personalmente me supo muy bien. Es la primera vez que se da, muy agradecida, estoy muy contenta porque el trabajo de años se pudo ver reflejado en un fin de semana muy bonito. Es un buen inicio, estamos muy contentas de que se haya dado así, y también nos hace pensar y meditar que cualquier elemento de la Selección Nacional. Cualquiera de las chicas que han estado, pueden tener un muy buen resultado como éste. En este año, ya sea Alejandra Valencia, Ángela, yo o la misma Mariana Avitia podemos dar excelentes resultados”, agregó.

🥇 ¡Son de oro! 🥇



Aída Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruíz vencieron en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con arco a China para poner el nombre de México en lo más alto del podio 🏹🇲🇽



👉🏻 https://t.co/Vrq0DvTbKN pic.twitter.com/q66jAa5Fgp — Esto en Línea (@estoenlinea) April 23, 2023

Con las medallistas olímpicas Román y Valencia como pilares de la selección, el equipo femenil de arco recurvo ha variado el complemento. En esta ocasión fue Ángela Ruiz, pero en el pasado hubo otras arqueras que compitieron en gran nivel, en un reflejo de la fortaleza que hay en la generación que llega.

“También, si en algún futuro regresa Ana Paula o Valentina Vázquez, cualquiera puede dar un excelente resultado. La Selección Nacional femenil de recurvo tiene un muy buen nivel, hemos estado pisando muy fuerte y cualquiera de nosotras lo puede hacer. Todas hemos tirado muy bien y hacemos un equipo muy fuerte”.

Aída Román busca París 2024 y por qué no una medalla más

La historia de Aída Román de alguna forma se escribió al revés. En sus primeros Juegos Olímpicos, en Londres 2012, la arquera sorprendió al mundo al ganar la medalla de plata en la prueba individual, en lo que hasta ahora es el mejor resultado en la historia de la disciplina. Pocas son las cosas que le faltan por ganar a la arquera de 34 años. En su palmarés están medallas en Campeonatos Mundiales, en Centroamericanos y Panamericanos. La historia, sin embargo, aún no acaba.

“Me encantaría poder pelear una medalla olímpica más, pero quiero irme muy tranquila, hacer mi mejor esfuerzo, irme peleando para llegar ahí, y si se da el resultado, excelente, pero si no se da, no pasa nada.

Que mi resultado no solamente se vea plasmado por un evento, sino por un cúmulo de una gran historia, e irme tranquila. Sé que la Selección Nacional ha crecido, el nivel está cada vez más fuerte, no pasa nada si no se gana una medalla, pero sé que voy a pelear para ello”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida N Roman Arroyo (@cuerdarosa)

“Ese es mi sueño, ir y pelear, ir y disfrutar mi deporte, porque realmente por eso he estado estos años en selección nacional, porque disfruto mucho mi deporte, porque disfruto también entrenar, no solo me puedo considerar buena arquera, sino también buena atleta. No es lo mismo ser un buen arquero que ser un buen atleta, y yo puedo decir que soy buena atleta”, agregó.

Román disfruta de la tensión que se vive en la línea de tiro, del enfocar la diana, de todo lo que envuelve la vida de una deportista. “Me gusta todo lo que es el mundo del deporte, desde preparar un entrenamiento, una competencia, desarrollar una competencia, me gusta todo eso. Si yo puedo desarrollarme más años en el Tiro con arco no es porque esté obsesionada con querer ganar otra medalla, sino porque me gusta este estilo de vida, me gusta hacer mi mejor desempeño en cada uno de los eventos, a veces se da, a veces no se da, pero siempre busco hacer lo que más me gusta”.

La constancia será clave para que Aída Román conquiste otra medalla olímpica

Desde su irrupción en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez 2010, donde ganó ocho medallas, Aida Román se convirtió en una habitual en el equipo nacional.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Me gusta ser una persona constante, me educaron para siempre tener esa disciplina, de ir a entrenar, de enfocarme a mis entrenamientos, a mis competencias, a que también lo que yo haga en un entrenamiento se vea plasmado en una competencia. Siempre he estado enfocada en eso, aún a pesar de que haya o no entrenador, de que haya apoyo o no haya apoyo, dar mi mejor esfuerzo y buscar con mis recursos sacarle el mayor aprovechamiento. Sí, sentirse triste por no haber dado el resultado, pero sentir que hice mi mayor esfuerzo. Ser parte de una selección nacional de una potencia en la disciplina me da mucha tranquilidad porque el nivel está creciendo increíblemente”.