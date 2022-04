Ajedrecistas de la región buscan un lugar en los Nacionales Conade 2022

La entidad alberga del 1 al 3 de abril el Regional de Ajedrez rumbo a los Nacionales Conade 2022, donde hicieron su arribo ajedrecistas de Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, desde la 8 de la mañana del viernes.

Con emoción, 48 deportistas ingresaron al salón Joaquín Cisneros del Centro Expositor de la capital, donde buscan dejar todo su ingenio y a base de tácticas ganar su lugar en la máxima competencia nacional que se desarrollará en Baja California Sur.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

En la entidad, compiten ajedrecistas en las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 17, en ambas ramas, quienes a lo largo de tres días buscarán dejar en jaque a su rival.

La selección de Tlaxcala está conformada por Paola Mariel García Zamora, Valeria Domínguez Pérez, Tadeo Fernando Álvarez Maza, Anthony Amaury Sánchez Tlapale, Johana Sánchez Flores y Rosa Patricia Sánchez León.

Además de Francisco Albán Álvarez Maza, Ángel Palestina Díaz, Erin Huerta Osorno, Miguelina Malinalli Morales Vázquez, Miguel Ehecatl Morales Vázquez y Christian Sánchez Pérez.

En tenis, en la categoría Sub14 varonil, el tlaxcalteca Elder Caballero Espejel se mide ante el morelense Lorien Daniel Bribiesca Ponce; de la sub16, Diego Arturo de la Cruz Aguilar va contra el capitalino Nikolás San Sebastián Limón.

Además, la selección femenil de fútbol partió a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para cumplir su compromiso y participar para ganar su pase a Juegos Nacionales Conade 2022.

