Travis Kelce estalla en el Super Bowl: así se fue sobre su entrenador

El Super Bowl LVIII inició con múltiples emociones de ambos equipos, tanto los Kansas City Chiefs como los los San Francisco 49ers no se han contenido y han ofrecido un partido muy cerrado. No obstante, la primera mitad para Travis Kelce fue tan frustrante que dejó un episodio con mucha polémica.

La primera mitad en general para los Kansas City Chiefs fue bastante frustrante, pues fueron dominados por la gran defensa de los 49ers, no es para menos, es considerado la mejor de la liga.

Específicamente en el segundo cuarto, tras una jugada explosiva entre Mahomes y Hardman en una bomba de más de 50 yardas, dejó a los Chiefs en la yarda 10 de San Francisco. No obstante, cuando parecía que al fin se concretaría su primera anotación del juego, Isaiah Pacheco soltó el balón, perdiendo las posibilidades de anotar en esa seria ofensiva.

Kelce, furioso por la frustración del momento del juego, fue a recriminarle a su entrenador en jefe, Andy Reid. Durante la rabieta, encaró a Reid e incluso le dio un pequeño empujón. Jugadores y miembros del staff de los Chiefs alejaron al ala cerrada para que se tranquilizara.

Travis Kelce gritándole a su entrenador, Andy Reid. Foto: AFP

Dicho momento fue condenado tanto por aficionados como por medios deportivos, pues en la NFL no es común ver esta indisciplina de los jugadores, pues se estima mucho el respeto a los entrenadores. Hasta ese momento.

Cabe mencionar que en dicho momento del partido, Travis Kelce no superaba ni las 20 yardas y los Chiefs no tenían puntos en la pizarra, situación que supero el temperamento del polémico jugador.