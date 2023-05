Checo Pérez presume junto a Bad Bunny el nuevo casco que usará para correr en Mónaco [Video]

Checo Pérez se alista para el Gran Premio de Mónaco, donde buscará coronarse nuevamente con el triunfo y es por ello que Red Bull aprovechó para presumir el nuevo casco que usará el mexicano.

La escudería austriaca eligió a Bad Bunny como invitado especial para acompañar a Checo en la revelación del casco que usará para la próxima carrera.

Lee también: Cancelan GP de F1 de Emilia-Romaña por inundaciones en el norte de Italia

A través de redes sociales, Red Bull Racing compartió un video, donde se puede ver al artista puertorriqueño colocarse un traje Nomex de piloto, así como el nuevo casco del mexicano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

Luego, Checo aparece en la escena y se da cuenta que hay alguien montado en un monoplaza utilizando su casco y cuando se acerca para pedirlo se percata de que es Bad Bunny.

Asimismo, la escudería publicó unas fotos de Pérez presumiendo el nuevo casco, que esperamos pueda lucir en otra victoria y conseguir así su tercer triunfo de la temporada.

Checo’s special Monaco lid is looking like a real gem 💎 #MonacoGP pic.twitter.com/xOV2TVwMAS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 25, 2023 Can't wait to see it shine on the track 🤩 pic.twitter.com/6fqiiTU8by — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 25, 2023

Anteriormente, en 2022, Checo portó un casco especial inspirado en la leyenda mexicana, Pedro Rodríguez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que el cantante participa en alguna dinámica de la Fórmula 1 (F1), pues es bien sabido que "el conejo malo" gusta de las carreras de autos.