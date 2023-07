Conquista tlaxcalteca Carmen García Miss Universo Fitness

La tlaxcalteca Carmen García se coronó en Celaya, Guanajuato como Miss Universo Fitness, logro que alcanzó en 2017, en la sede de Brasil.

La oriunda de San Pablo Apetatitlán se adjudicó el título absoluto de la categoría Sport Model Profesional de la Federación Mundial de Fitness(WFF por sus siglas en inglés).

Carmen García vuelve a ganar el Miss Universo Fitness de la WWF. Foto: Cortesía | Carmen García

Destacó que su campeonato es orgullosamente mexicano y tlaxcalteca.

La deportista comentó que para esta conquista implica ganas, esfuerzo, disciplina, paciencia, dedicación, coraje, pasión, amor, apoyo, desvelos, estrés, dinero, alegrías, lágrimas y determinación.

Agradeció a su patrocinador oficial Anytime Fitness Plaza Ocotlán Tlaxcala y John Man Peralta, que creyeron en mi; gracias a mi familia que siempre me está motivando y ayudando, pero sobre todo gracias a mi sobrina Dann Hernández, quien me ayuda muchísimo haciendo mis comidas de todos los días, sin ella no lo habría logrado

La tlaxcalteca hace dos semanas participó en un evento de bikini y para esta justa, en Celaya, lo hizo con más volumen de hombros y definición en abdominales.

La presentación en escenario fue en traje sport, bikini y zapatillas.

EXPERIENCIA

Carmen García tiene experiencia en eventos internacionales, celebrados en Singapur, Irlanda y Estados Unidos.