Destaca Tlaxcala en Towerrunning

Tlaxcala tiene un campeón nacional en pruebas verticales. Ángel Abundio Flores Castillo se impuso en ocho competencias del serial anual 2022, en la categoría veteranos plus.

Deportes Hillary Kimaiyo entrenará en Apizaco y lo hará de forma gratuita

Así, el experimentado deportista tiene dos años integrado al club Towerrunning Tlaxcala, con el que ha asistido a justas en diferentes estados del país.

Lee más: ➡️ Presentan la carrera Towerrunning Trail

Deportes Abren espacios para hockey en Calpulalpan, Tlaxco y Apizaco

El veterano corredor tiene en su currículum el primer lugar en Monterrey, por lo que a sus 62 años está preparado para encarar el nuevo campeonato 2023. Señaló que su equipo participará en el serial de pruebas que tendrá inicio el domingo cinco de marzo en la Torre Latinoamericana con ascenso de 720 escalones.

Continuará el domingo 21 de mayo en el Centro Otomí, con 450 escalones de competencia; el domingo 18 de junio estará presente en el Trail Tlaxcala con mil 400 escalones de competencia.

Entérate: ➡️ Tlaxcala capital será sede del V Towerruning

Seguirá el 16 de julio en el Pabellón M con mil 50 escalones, y las siguientes pruebas están calendarizadas en Zapopan, Jalisco, y Atlixco, Puebla, además de lugares turísticos a nivel del mar.

Deportes Galardonan a “El Europeo” como el mejor goleador del campeonato nacional juvenil menores de 17 años

Flores sostuvo que son 15 corredores verticales de esta entidad y se han especializado en subir escaleras y edificios. “Towerrunning Tlaxcala pertenece a la asociación nacional y a su vez ésta a la mundial de Towerrunning”, refirió Flores Castillo.

Más información: ➡️ Exitoso el V Towerrunning

Subrayó que el serial 2022 constó de 12 carreras en diferentes lugares de la República, a nivel del mar y en altura como la Ciudad de México donde subieron la Torre Latinoamericana y el World Trade Center, además asistieron a Acapulco tres días, para competir en La Quebrada, Hotel Crystal y Playa Beach.



Subir escalones es nuestro deporte, a finales de año logramos buenos lugares. Con Gabriel Olvera, el segundo nacional en categoría libre; con César Muñoz, nuestro coach, segundo lugar en master; con Maricarmen Ramírez, el campeonato nacional veteranos plus y con mi persona, el nacional en la categoría veteranos plus”, enfatizó.

Los detalles: ➡️ Rebasa expectativas la Cuarta Carrera “Towerrunning 2018” en la capital

Deportes Bangú conquistó la Copa América

Mencionó que lleva dos años como deportista vertical y en 2022 cumplió su primera participación en el serial anual. “De 12 pruebas obtuve cuarto, tercero y ocho primeros lugares consecutivos, soy de Tlaxcala capital, de donde es la mayoría del equipo”, informó Flores Castillo.

Comentó que entrenan en las Escalinatas de los Héroes, en el Parque de la Juventud además de áreas de montaña y en Ocotlán, entre otros lugares.

Entérate: ➡️Todo listo para la Cuarta edición de Carrera “Towerrunning 2018”

“El deporte me aporta salud, tengo 62 años y compito en veteranos plus. Me siento bien, completo, tengo la satisfacción de participar y ganar ocho primeros lugares de forma consecutiva el año pasado”, refirió.





Ángel Abundio Flores, Atleta





Es un orgullo para mí, mi familia y estado de Tlaxcala, que nos reconozcan como equipo fuerte en todo el país”