Bangú conquistó la Copa América

Bangú se proclamó campeón de la Copa América al vencer en shoot out 1-0 a Niupi, luego de empatar a tres goles en tiempo regular. El duelo escenificado en la cancha Seven vs Seven en una noche fría a 11 grados centígrados, fue el platillo estelar de la jornada.

Así, Bangú de Eloy Cuéllar Munive dominó con claridad el primer tiempo con goles de Carlos Eduardo Martínez “Mozu”, Orlando Sánchez y Ricardo Lima, mientras que el rival concretó en una ocasión, a través de Brandon Flores, para dejar el parcial 3-1. En ese primer capítulo, el guardameta de los monarcas, Erick “Rudo” Cabrera se agigantó en tres jugadas, en las que evitó el descuento del cuadro que terminó como primer lugar de la tabla general.

Duelo intenso, de velocidad y buenos trazos fue la final de la Copa América. | Everardo Nava

En la parte complementaria, Niupi reaccionó y se apoderó del duelo para igualar a tres con goles de Julio César Paredes, el último tanto apenas dos minutos antes del silbatazo final.

Los equipos procedieron a los shoot out con tanda de tres disparos. En esta ronda, el portero Manuel Zamora se impuso ya que los tres disparos fueron dirigidos a un lado de la portería. Bangú anotó el disparo del campeonato por medio de Germán Zamora.

Eloy Cuéllar Munive, presidente de Bangú comentó que iniciaron un proyecto deportivo, que abarca varias categorías, entre ellas la master, la premier y próximamente infantil.





“Se compitió bien, fuimos los dos mejores equipos; hoy debimos matar antes, pero el futbol es impredecible”, sostuvo.

Informó que su equipo es Santa Cruz Techachalco y desde su nacimiento compite “con mucha humildad, con ganas de proyectar el futbol, mostrando cosas positivas”.

Refirió que en el futbol soccer participan en la liga Santa Ana como Bangú Volcanes y entre sus últimas conquistas está el torneo de feria de San Cosme Mazatecochco, en el que ganaron 80 mil pesos de premio. “Jugamos la final contra un equipo de estrellas de Puebla, se compitió y se ganó bien en penales”.

Reconoció como un buen equipo, competitivo al Niupi, rival en la final de la Copa América; “está en muchas ligas, tiene muchos seguidores, queremos hacer esto, próximamente tendremos infantil, ahora participamos en premier y master de futbol siete, es un proyecto de mucha humildad con apoyo de Providencia Estambres, Alfredo payán y Rafael Torre; el futbol es pasión y siempre jugamos respetando al rival”.





20 equipos de los estados de Puebla y Tlaxcala participaron en el torneo

LA BASE





Bangú tiene como base jugadores como Juan Lemus, Manuel Zamora, Erick Cabrera, Orlando Sánchez, Ricardo Macías, Germán Zamora, Marco Alfonso, Sabino Juárez, Alberto Juárez, Kevin Bocardo, Ricardo Lima y Brandon Reyes.

