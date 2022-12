Isaac Vázquez se prepara para competencias

Isaac Vázquez Ferreyra mantiene firme su sueño de representar a México en los próximos Juegos Olímpicos, por lo que en esta temporada de bajas temperaturas no ha dejado de entrenar y lo realiza en climas de hasta dos grados centígrados.

El marchista de Belén, municipio de Apetatitlán consideró 2022 como un año bueno en su vida deportiva, ya que se mantuvo y pudo competir en pruebas fuera de la entidad.

“Mi balance es bueno, porque nos mantuvimos en forma y en competencia, faltó lograr la clasificación a un mundial, que era el objetivo; no es pretexto, pero me afectó el deceso de mi papá, fue algo que me detuvo en algunos lapsos por estar presente, no pude salir al nacional de primera fuerza y otro evento”, enfatizó el deportista.

Señaló que moralmente le es importante cerrar 2022 con un triunfo en una justa celebrada en Coyoacán, Ciudad de México y alcanzar algunos resultados aprobatorios, como en el nacional de marcha. Recordó que este año estuvo con Eder Sánchez y su equipo en Chetumal, Quintana Roo, “me sirvió en lo personal, para fortalecer la mente y estar en óptimas condiciones para atacar 2023”.

Señaló que el 2023 será un año más intenso, “la antesala de mi meta, que es llegar a Juegos Olímpicos París 2024; quiero estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Juegos Panamericanos”.

Sostuvo que es un aliciente el anuncio del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “que va a haber apoyos, como atletas nos motiva más para estar ahí; dijo que quien logre medallas se le dará una beca, que será buena para cubrir gastos, que son el pan de cada día”.

PLANES

Vázquez Ferreyra señaló que tiene pensado competir en eventos fuera de México, uno de ellos en Praga, República Checa, en febrero o marzo. “Me gustaría estar al 100 por ciento, en 2023 debo tener marca A para aspirar a la selección nacional; piden un registro en 35 kilómetros de dos horas con 33 minutos, yo en enero de 2022 en Coatzacoalcos registré 2:42, por lo que estoy tan lejos, es algo posible”.

Recordó que su estancia en Chetumal con el apoyo de Eder Sánchez, doble medallista mundial, le fue valiosa por los entrenamientos realizados. “Reforzó los conocimientos del profesor Luis Ordóñez e intercambiamos puntos de vistas y me dio consejos”.

Isaac en este mes se levanta a las 5:30 horas para entrenar. “Tomo café, espero aclare un poco, que salga la luz del día, empiezo a entrenar a las 6:30 horas, por lo regular en El Ranchito, Parque de la Juventud y cuando son distancias largas en diferentes lugares, a veces en la Malinche o en circuitos medidos sobre la Rivereña, esos son mis puntos de entrenamiento, lo más frío a dos o tres grados, lo común son siete grados centígrados”.

El andarín deseó que en 2023 haya mucha felicidad para quienes forman parte de la comunidad deportiva, que la pasen bien en compañía de su familia y seres queridos, darle gracias a Dios por permitirnos un año más en este mundo, luchar por nuestros sueños; que nunca es tarde para buscar nuestros objetivos.

Isaac Vázquez, Atleta

Mi balance es bueno, porque nos mantuvimos en forma y en competencia”

