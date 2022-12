“Bronce me motiva a llegar muy lejos”: Leshly Hernández

La medalla de bronce, que alcanzó en los Juegos Nacionales Conade 2022 motiva a Leshly Hernández Pérez para representar a México en competencias internacionales. La atleta de Santa Ana Nopalucan subió al podio en Hermosillo, Sonora, en la prueba de los tres mil metros planos, categoría sub-18.

La corredora de 17 años de edad, dos de ellos en el club Depredadores, comentó que su logro lo obtuvo en una competencia a alta temperatura, “fueron siete vueltas y media al óvalo”.

De la justa en la que terminó en el tercer lugar, recordó que “cuando vamos compitiendo en el calor es lo que menos pienso, despegar de todo eso que te afecta en la mente, me concentro en la carrera”.

En esa prueba arrancó en el sexto lugar, para la cuarta vuelta se ubicó en tercero, en la quinta estaba en cuarto y en el cierre pasó al tercero, para concluir con un tiempo de 10 minutos con 35 segundos.

SUS ENTRENAMIENTOS

Leshly comentó que su preparación para los Juegos Nacionales Conade de este año implicó esfuerzo y sacrificios, ya que entrenaba a las cinco de la mañana en la pista sintética de Nopalucan y luego se iba a sus estudios para regresar por la tarde, y dedicar una hora y media a dos, en su segunda sesión del día.

Había dicho que si no ganaba, me retiraba, en 2021 quedé en cuarto lugar, gracias a Dios lo logré este año, me motiva a seguir, que puedo dar más, enfatizó.

Comentó que su trabajo inicia con labor de fuerza y después la velocidad, lo hace bajo las indicaciones de su entrenador Juan Flores Sánchez.

“Esta medalla la dediqué a mis compañeros del club, porque ellos siempre estuvieron en los entrenamientos; cuando no podía, me echaban porras. También la dediqué a mis papás Eloy Hernández Conde y Jazmín Pérez Calderón por confiar en mí y estar conmigo en todo momento”.

