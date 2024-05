“Me he caído y levantado como muchas mujeres”, sostiene Anabell Ávalos, candidata al Senado de la República

Como una mujer resiliente se definió Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” al Senado de la República, quien aseveró que como muchas mujeres se ha caído y se ha levantado para curarse las heridas, sonreírle a la vida y decir: “Ahí vamos de nuevo, porque Tlaxcala nos necesita”.

Elecciones 2024

A dos semanas de concluir su campaña proselitista, la candidata no duda de su triunfo el próximo 2 de junio y afirma que legislará en favor del estado, los 60 municipios y las casi 400 comunidades en esta etapa de su carrera política, de arribar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, Anabell Ávalos refirió que participa en el actual proceso electoral con el firme objetivo de lograr un equilibrio de poderes para garantizar el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y evitar un régimen totalitario y autoritario.

Concentrada en una campaña de toque de puertas, con recorridos de 13 kilómetros diarios, comentó que durante estos dos meses y medio de campaña ya visitó todo el estado y va por una segunda vuelta en la que la gente ha abierto la puerta de sus hogares y negocios, quienes le han manifestado diversas preocupaciones, la mayoría de ellas en temas de seguridad.

Otro aspecto que ha sido recurrente en su caminar por el estado -expresó- es la falta de atención de servicios de salud, escasez en medicamentos, atención en favor de las mujeres y las solicitudes de acceso a la justicia, principalmente de aquellas familias que han sido víctimas de algún delito.

Con relación a las regiones oriente y poniente, subrayó que los campesinos se encuentran preocupados por el cambio climático, por lo que solicitan que los apoyos de insumos como fertilizante y el seguro catastrófico se mantengan como derechos.

GARANTÍA A LOS DERECHOS

La candidata fue enfática en que la sociedad tlaxcalteca no se puede acostumbrar a ver robos, feminicidios o linchamientos, y por ello comentó que deben legislar para recuperar la paz, la tranquilidad y la salud.

Comentó que como legisladores deben privilegiar el beneficio para los tlaxcaltecas, aunque se mostró en contra de la reelección y criticó que la mayoría de legisladores locales ahora se quieran reelegir.

Con qué cara van a regresar a sus distritos a pedir el voto cuando le aprobaron la concesión de las carreteras de Tlaxcala por 30 años, eso no puede suceder, cómo es posible, cuestionó.

Desde su visión, apuntó que hoy necesitan defender a México y a Tlaxcala, por la juventud y la niñez, y garantizar un equilibrio de poderes, por lo que destacó que no pueden permitir que los magistrados sean electos por el voto popular, como ha planteado el partido en el poder.

Mi postura será la que he tenido siempre, una mujer congruente que habla de frente, que tiene calidad moral para defender a Tlaxcala, y hoy quiero decirle que no está en juego un puesto, no, está en juego nuestra democracia y nuestra libertad, recalcó.

DEFINIRÁ JUVENTUD LA ELECCIÓN

Ávalos Zempoalteca, abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, está segura de que en este proceso electoral serán los jóvenes quienes inclinen la balanza de la elección, por ello los llamó a ejercer su derecho y a salir a las urnas a defender la democracia de Tlaxcala y México.

Resaltó que será este sector de la población el que defina quién los gobernará y legislará a favor de ellos en las próximas administraciones y legislaturas, por lo que les pidió que no se mantengan en la pasividad y el 2 de junio salgan a ejercer su derecho.

Ávalos Zempoalteca pidió a la gente que no se deje llevar “por el canto de las sirenas”, al sostener que de ganar las elecciones los programas sociales no van a desaparecer, pues “les andan diciendo que si no votan por ellos se los van a quitar y hoy más que nunca estamos muy pendientes de lo que está sucediendo”.

Para ella, convencer al electorado será a través de propuestas, al expresar que tiene conocimiento de que han tratado de convencer a la gente con dádivas, por lo que les pidió que “abran los ojos por Tlaxcala y México”.

A 15 días de cerrar la campaña, manifestó que tendrán “la única oportunidad de recuperar a México y recuperar a Tlaxcala, por los jóvenes”.

EN EL PRI NO ESTAMOS TAN DIVIDIDOS

Anabell Ávalos Zempoalteca planteó que ya aprendió del pasado y creció al reconocer la simulación, las traiciones, las mentiras y engaños, experiencias del pasado que hoy la han convertido en una mujer renovada, contenta, con una actitud de iniciativa y de trabajo hasta el último día de campaña.

Aseguró que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no están tan divididos como “los de enfrente”, en clara alusión a Morena, y cuentan con estructuras bien definidas, con candidaturas competitivas en todos los niveles, pero sobre todo con una abanderada competente a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Reseñó que este proceso electoral ha sido de acuerdos, con una coalición que no habían alcanzado en el pasado, en la que el PRI encabeza candidaturas en 24 municipios, el Partido Acción Nacional (PAN) en 22 demarcaciones y van solos en 14 comunas.

Mientras que en diputaciones locales el PRI encabeza ocho distritos, el PAN en siete, por lo que se dijo convencida de que van a recuperar muchos espacios, “hoy puedo decir que hay un PRI más fortalecido que nunca”.

Soy una mujer priista de toda mi vida, por 40 años, congruente, que hoy quiere ser su representante en el Senado, concluyó.

13 kilómetros recorre a diario la candidata para acercar sus propuestas a la ciudadanía.

*Con información de Diana Zempoalteca