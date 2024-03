Arranca campaña “Fuerza y Corazón por México” en las Escalinatas de los Héroes de Tlaxcala

Los candidatos al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Anabell Ávalos Zempoalteca, así como las candidatas a las diputaciones por el distrito 01 y 02, Eladia Torres Muñoz y Mariana Zamora, respectivamente, iniciaron sus campañas políticas en las primeras horas de este viernes uno de marzo, en las Escalinatas de los Héroes, en la capital del estado, desde donde respaldaron a la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien hizo lo propio en Fresnillo, Zacatecas.

Acompañadas por simpatizantes de ambos partidos, la dirigente estatal del PAN y candidata plurinominal al Congreso del Estado, Miriam Martínez Sánchez, sostuvo que Tlaxcala ya despertó y la alianza está presente, pues la oposición representa las demandas de aquellos grupos más vulnerables, pero sobre todo de las y los tlaxcaltecas.

Ávalos Zempoalteca, aseguró que el proyecto de la coalición se posiciona como el defensor de los valores fundamentales que han forjado la identidad de México y de Tlaxcala. Jesús Lima / El Sol de Tlaxcala

En su discurso, manifestó que viven con miedo de salir a las calles o que sus hijos e hijas no regresen de la escuela, que sigan desapareciendo mujeres o sigan encontrando cuerpos; además, temen a la corrupción, a la opresión, a la falta de medicamentos en los centros de salud y a que las madres solteras y trabajadoras no tengan donde dejar a sus hijos cuando acuden a trabajar.

Afirmó que viven con miedo al gobierno de Morena no sólo a nivel federal, sino que también se replica en el estado, por eso es lo que representa Morena el miedo, pero “es el momento de caminar de la mano para detener ese retroceso para ganar no solamente la presidencia de la República, sino también el Congreso de la Unión”.

“Tenemos a las mejores propuestas en las mujeres, porque es el tiempo de ellas, caminando de la mano de los mejores hombres, mejores mexicanos para recuperar la presidencia de la República con Xóchitl Gálvez y los demás espacios con Anabell Ávalos, así como el congreso nacional de la mano de Eladia Muñoz y Mariana Jiménez.

Por su parte, el secretario general del PRI, Teodardo Muñoz Torres, indicó que el país necesita de todos, de hacer una gran reflexión, de despertar conciencias y eso lo harán con las mejores propuestas, los mejores candidatos y candidatas, que representan la mejor fórmula.

El próximo 2 de junio, afirmó, tiene que ser de ellos, pero no será sencillo, los han querido idealizar, vender una realidad que no, es decir, una fantasía con sus otros datos y propuestas que no le dan viabilidad al país, por ello sus candidatas darán batalla en tierra, caminarán las calles y recorrerán el estado con todas las familias y todas las personas.

Por su parte, la candidata al distrito 02, Eladia Torres Muñoz, sostuvo que están más que listos para salir a las colonias y calles para decirles que el PRI, el PAN y el PRD van juntos en esta histórica batalla, que no darán ni un paso atrás, si no hacia delante para ganar en las urnas el próximo 2 de junio.

Estamos para decirle a los adversarios y competidores que no importa que nos apaguen la luz, pues lo que tienen enfrente, es un gran corazón, conciencia y un gran compromiso de que este país no debe seguir con el rumbo que va y denunciarán cualquier ilícito que se presente durante esta campaña, pues no permitirán el uso de los programas sociales para “comprar” a la gente.

En su momento, Mariana Jiménez Zamora, candidata al distrito federal 01, resaltó la importancia de caminar de la mano de Xóchitl Gálvez, pues corren riesgo las instituciones y la democracia, por eso es momento de caminar en unidad para recorrer cada municipio, cada distrito y todo el estado para llevar el mensaje de Xóchitl Gálvez, Anabell Ávalos, Eladia Muñoz, Juan Manuel Cambrón y demás.

Asimismo, Ávalos Zempoalteca, aseguró que el proyecto de la coalición se posiciona como el defensor de los valores fundamentales que han forjado la identidad de México y de Tlaxcala, ofreciendo un proyecto que busca restituir la justicia, la seguridad y la prosperidad en el país y en el estado.

De igual forma, se comprometió a trabajar para que los adultos mayores puedan acceder a su pensión a partir de los 60 años, revirtiendo así la medida adoptada por el actual gobierno, que elevó la edad de jubilación a los 65 años, además de que propuso un apoyo económico básico para emprender, iniciativa que impulsa oportunidades reales para el desarrollo profesional y personal de los jóvenes en el país. En materia de seguridad, indicó que su compromiso para legislar por un México y un Tlaxcala seguro, será al destinar mayores recursos y aumentar el presupuesto para garantizar la protección de todos los ciudadanos.

Los candidatos al senado y diputación por parte del PRD no estuvieron presentes en este inicio de campaña.