Inician campañas electorales federales; avizora el INE un proceso electoral competitivo

La carrera por obtener el triunfo en la elección del dos de junio en la presidencia de la República, los tres distritos federales, así como en el Senado de la República, comenzó el primer minuto de este uno de marzo, pues los candidatos de las diferentes fuerzas políticas iniciaron campañas políticas con rumbo a los comicios, los cuales avizora el Instituto Nacional Electoral (INE) serán muy competitivos, así lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la Junta Local en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala a propósito de este periodo que concluye el próximo 29 de mayo, Lule Ortega aceptó que su deseo, así como el de la ciudadanía, es ver campañas en donde todos los actores políticos y partidos se comporten conforme a las reglas que establece la ley, que no existan campañas de descalificación o negras hacia el contrincante o entre las mismas fuerzas políticas, sino que traten de convencer con propuestas que resuelvan los problemas de la gente en los diversos ámbitos.

Asegura el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el estado de Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, que habrá un proceso electoral competitivo. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Fiel a sus convicciones y después de varios años de experiencia en el ámbito electoral, instó a los candidatos a generar en las personas esas ganas por salir a votar, lo cual es posible al presentar buenas propuestas y que sean éstas las que inclinen la balanza en su favor, pues atienden las aspiraciones y la problemática de la gente, que provoquen su motivación y el día de la jornada electoral sea de una votación copiosa y tomen la mejor decisión.

El problema es que muchas veces las campañas se desarrollan bajo carriles que no son los adecuados, entonces empezamos a ver descalificaciones, campañas negras entre los propios candidatos que tratan de descalificar al otro, pero no tienen ninguna propuesta concreta que resuelva la problemática de la ciudadanía, criticó.

PROCESO VA MÁS ALLÁ DE LAS CAMPAÑAS

Con un semblante sereno y contundente en sus respuestas, Lule Ortega refirió que antes de este periodo de campañas estuvo la etapa preparatoria de la elección, con la sesión de instalación del Consejo General del INE, que fue el banderazo de arranque del proceso electoral, y de ahí ya en cascada, empezaron los órganos electorales en las entidades federativas y en los distritos a instalarse e integrarse, lo cual ocurrió el uno de noviembre.

Puntualizó que, aunque no están en sesión permanente, sí sesionan al menos una vez al mes y cada que es necesario atender los asuntos que se presentan durante el proceso, además de que una de las primeras determinaciones que tomó el Consejo fue emitir una convocatoria pública para invitar a los ciudadanos que tuvieran deseos de participar en el proceso electoral como consejeros.

Detalló que actualmente los candidatos, partidos o coalición tienen la posibilidad hasta antes del día de la elección de poder hacer una sustitución para cubrir algún hueco que haya quedado de algún candidato a nivel nacional.

Jesús Lule Ortega indicó que en Tlaxcala existen antecedentes de conflictos electorales, por ejemplo, en 2016, que fue la primera elección local donde el INE tuvo facultades en varias materias, así como en 2017, con la elección extraordinaria de siete presidencias de comunidad, donde algunas de ellas provenían precisamente de conflictos territoriales entre comunidades.

Para 2021, agregó, nuevamente tuvieron elecciones complicadas por el tema de límites entre comunidades y municipios, por ejemplo, entre Santa Ana Chiautempan y La Magdalena Tlaltelulco, donde una comunidad en particular siempre ha tenido y, no obstante que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció, al igual que el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la gente de esa zona sigue sin aceptar las resoluciones de las autoridades.

Recordó que en 2021 fueron instaladas dos casillas en esa sección, pero una de ellas no fue posible ni pudo funcionar porque le quitaron la documentación electoral a la presidenta de casilla y la destruyeron; la otra casilla si funcionó y entregó resultados, de ahí que espera que las autoridades, no nada más electorales, sino que las del orden de seguridad y municipales, se preocupen del tema y pongan orden para que los ciudadanos acepten que tienen que votar.

Mencionó que a partir de la elección del 2016 el INE tiene varias materias en donde ahora es competente en las elecciones tanto federales como locales, pues a ellos les concierne instalar las casillas, decidir el lugar y quiénes la integran y dan seguimiento al funcionamiento de la misma, además de elaborar el padrón electoral y la lista nominal y expedir las credenciales para votar.

NOVEDADES DEL VOTO

Por otro lado, el vocal ejecutivo de la Junta Local en Tlaxcala anunció que para esta elección el INE implementará, por primera vez, el voto anticipado y en prisión preventiva, donde no cualquier interno va a votar, sino solo aquellos que no tienen una sentencia y que, por lo tanto, no tienen suspensión de sus derechos políticos, donde para el caso de Tlaxcala serán 336 que puedan sufragar previo al día de la jornada electoral, pues colocarán una mesa de escrutinio y cómputo específicamente para esa votación.

Además, explicó que para el voto anticipado, que está dirigido a las personas que solicitaron su credencial para votar al amparo de un artículo 141 de la Ley Electoral, que da la posibilidad de que los ciudadanos que por alguna causa no pueden acudir al módulo porque están postrados o no es posible su movilidad, hasta su hogar acude el módulo, les entrega la credencial para votar y ese universo de ciudadanos fue invitado también a que pudieran sufragar, es decir, 112, aunque en ambos casos los resultados serán incorporados hasta el día de la elección.

Aunado a lo anterior, manifestó que otra novedad será el voto de los ciudadanos que residen en el extranjero, pero ahora será en urnas colocadas en 23 embajadas porque anteriormente existía el voto postal y electrónico, de tal manera que ahora los ciudadanos que radican en el extranjero podrán participar.

PROCESO ELECTORAL ES TRIPARTITO

“La concepción de la ley dice que el proceso electoral es un conjunto de actos ordenados por la Constitución que realizan los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía, eso quiere decir que es responsabilidad de todos”, manifestó el vocal ejecutivo, al tiempo que aceptó que la autoridad electoral no puede estar presente ni puede recabar todas las pruebas que se generan de las violaciones a la ley en todas partes, por eso necesita la participación ciudadana.

En este sentido, llamó a los actores políticos o los ciudadanos a que aporten las pruebas necesarias o realicen las denuncias correspondientes, pues el INE necesita de eso y acreditar los hechos para que la autoridad pueda actuar y, aunque el tema no es sencillo, si todos aportan podrán construir una elección que los satisfaga.

VINCULACIÓN CON MEDIOS ES BUENA: INE

En su momento, sostuvo que la comunicación y vinculación siempre la han mantenido por dos razones, la principal, porque la institución tiene que ser una autoridad transparente y, segundo, porque tiene un principio que está obligado a observar, que es el de máxima publicidad, de tal manera que tienen informada a la ciudadanía para que esté enterada de qué está haciendo la autoridad electoral, cómo cumple con la responsabilidades que le da la ley y cómo utiliza los recursos públicos que la sociedad canaliza a la institución.

Desde ese punto, señaló, la vinculación tiene que ser de proveerle toda la información a los medios de comunicación para esa transparencia y máxima publicidad, además de ahora ser el administrador de los tiempos del Estado, que antes estaba en la Secretaría de Gobernación, de ahí que tienen la encomienda constitucional y legal de administrar los tiempos, pues de no cumplir con eso puede generar, por una parte, incumplimiento de la ley, pero por el otro también inequidad en la en la competencia electoral.

EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES

Aunque las redes sociales no están reguladas en materia electoral, Lule Ortega reconoció que existen leyes que señalan claramente cómo hay que monitorear y fiscalizar, pero cuando hay una denuncia de que algo sucede en la redes, quien interpone alguna queja o denuncia sobre el contenido o lo que es difundido, puede recabar las evidencias donde se ha publicitado y así la autoridad electoral sí puede investigar e, inclusive, solicitar que se quiten las publicaciones en las redes sociales.

Si nosotros pretendiéramos fiscalizar y revisar todo lo que circula en las redes sociales, pues necesitaríamos algo así como la plantilla que tiene X o Meta, de lo contrario sería imposible, entonces por esa razón se necesita que medie una denuncia y que aporten las pruebas para que podamos investigar, indicó.

SOY UN HOMBRE QUE SE RIGE POR LA LEY: LULE

Enfático, sostuvo que la ciudadanía puede esperar de él que es un hombre que atiende y se circunscribe estrictamente a los principios que establece la Constitución y la ley en materia electoral, además de que siempre busca cumplir los preceptos del INE, que es certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, paridad y la máxima publicidad, de ahí que todas las actividades del Instituto en Tlaxcala serán regidas por esos principios.

Aseguró que a los actores políticos y la ciudadanía no les debe preocupar la independencia y la imparcialidad con la que va a actuar la autoridad electoral, pues siempre lo ha hecho, pero su palabra está empeñada en observar irrestrictamente sus principios y hacer que todo el personal de la delegación haga lo conducente.

Asimismo, afirmó que después de varios años al frente del INE continúa con la energía suficiente para enfrentar cualquier situación que se presente, pues después de estar a cargo de la institución durante cuatro procesos electorales, ha demostrado que es un hombre con energía y que siempre estará atento a que la institución sea dirigida y se conduzca bajo esos principios, pero siempre en busca del bien del proceso electoral y, por supuesto, entregar buenas cuentas a la ciudadanía.

PRONÓSTICA 66 % DE VOTACIÓN

Aunque de manera reservada, Lule Ortega estimó que para Tlaxcala esperan lograr al menos el 66 % de votación total, que colocó al estado en el primer lugar a nivel nacional en 2021 en ese rubro, aunque aclaró que eso no es un logro o producto de la actuación de la autoridad electoral federal, nacional o local, sino de la ciudadanía, por ello son necesarias campañas de altura para motivar a los ciudadanos a acudir a las urnas.

Los puestos en juego en Tlaxcala son: 3 senadurías (2 por mayoría y 1 de primera minoría); 3 Distritos Federales electorales; a nivel federal la Presidencia de la República.

*Con información de Jesús Lima