Diputados y alcaldes no están obligados a pedir licencia para participar en proceso electoral, avala el ITE

De acuerdo con las nuevas disposiciones, los legisladores locales y alcaldes en funciones que busquen la reelección o elección consecutiva no están obligados a separarse del cargo para ello, pues el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) avaló que quienes estén en este supuesto puedan mantenerse en sus cargos sin tener que solicitar licencia.

En el acuerdo ITE-CG 107/2023 indica que para la obtención de registro a candidatura para la elección, “no se advierte que se haga mención expresa en ninguno de los apartados del marco jurídico respecto al imperativo en que una diputada o diputado local (en funciones) tenga que separarse del cargo que ostenta como condicionante para acceder a una candidatura”.

De acuerdo con el documento “lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, por parte de las personas servidoras públicas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 y los extraordinarios que devenguen de este”, los referidos funcionarios podrán realizar campaña proselitista siempre y cuando sigan una serie de recomendaciones.

De esta forma, las personas servidoras públicas que no se separen del cargo y participen en la contienda electoral para la etapa de campaña electoral, deberán entregar al Instituto un calendario de actividades de campaña que tengan previstas, las cuales podrán cotejarse para verificar el desarrollo de las mismas y que no están utilizando indistintamente su calidad de servidores públicos con la del candidato o candidata.

Así, desde el pasado 24 de febrero esta nueva disposición entró en vigor, pues el Consejo General del ITE lo aprobó el pasado 28 de diciembre y ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual puntualiza que si bien pueden mantenerse en el cargo, existen restricciones de horario, las cuales señalan que deben abstenerse de hacer actos proselitistas durante su jornada laboral de las 07:00 a las 18:00 horas en la semana laboral de cinco días, en las oficinas de administración pública local y municipal y en máximo de ocho horas efectivas diarias.

De igual forma, menciona que los aspirantes no podrán asistir a eventos en los que sean entregados beneficios derivados de la implementación y ejecución de programas sociales y/o acciones institucionales, entre otras acciones.

EN EL CONGRESO NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Gilberto Temoltzin Martínez, informó que no ha recibido ninguna solicitud al respecto por parte de sus homólogos, aunque derivado de lo que señalan los lineamientos no espera recibir ninguna, pues no están obligados a solicitar dicha licencia.

A la Mesa Directiva del Congreso local no ha llegado al momento ninguna solicitud de licencia