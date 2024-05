Regidores de Huactzinco exigen $100 mil como compensación por fin de administración y pago de quincena atrasada

Para exigir una compensación económica de fin de administración por la cantidad de 100 mil pesos y el pago de su quincena retenida, seis regidores del municipio de Huactzinco cerraron las instalaciones de la tesorería municipal, lo que recrudeció la pugna política entre los integrantes del ayuntamiento.

La mañana del 30 de abril los regidores se apostaron frente a la oficina de la tesorería de aquel municipio sureño para exigir la destitución de la titular del área, Nadia Nava, con el argumento de que no ha cumplido con la liberación de sus pagos quincenales por supuestas órdenes del alcalde, Josué Guzmán Zamora.

De igual manera los regidores Francisco Bersain Pérez Valencia, Marvin Reyes Muñoz, Germán Armando Pérez Robles, María Guadalupe Suárez Sánchez y Lizeth Guzmán, así como la síndico municipal, Miriam Meneses García, acusaron que el secretario del ayuntamiento, Iván García Zárate, de supuestamente incumplir sus funciones de servir a los intereses del alcalde y no del cuerpo colegiado, por lo que también pidieron su remoción.

De esa forma mantuvieron cerrada la tesorería y no permitieron a quienes acudieron a cubrir el costo de su predial, agua potable y recolección de basura que efectuarán los pagos, pues supuestamente no hay cuentas claras en aquella área.

Antes del cierre de la tesorería, los regidores exigieron al alcalde, en una sesión de Cabildo privada que, les haga efectiva su compensación de 100 mil pesos a cada uno por fin de trienio o de lo contrario seguirán condicionando las autorizaciones de los proyectos de obra con su firma.

Aunque la sesión de Cabildo se desarrolló a puerta cerrada, los regidores congregaron a personas para exigir el monto económico, quienes a decir del personal del municipio eran familiares directos de los miembros edilicios.

Por su lado, el presidente aseveró que sus compañeros de Cabildo no han presentado informes correspondientes a sus comisiones, tampoco presentaron sus proyectos de trabajo anual, no tienen un horario de atención para la ciudadanía y no asisten a trabajar, por eso se ha negado a proporcionarle el dinero que exigen.

Agregó que tampoco es un recurso que se deba pagar por ley, entonces no se los dará, aunque se valgan de manifestaciones o protestas, supuestamente ilegítimas.

600 mil pesos quieren recibir, como compensación del ayuntamiento, los seis que conforman el Cabildo.