Saber escuchar, clave en la política: Madaí Pérez; aspira a la candidatura por la Senaduría por Morena

Como en el deporte, también en el ámbito político la clave para hacer un buen papel es muy sencilla: hay que saber escuchar a la gente, responde una Madaí Pérez Carrillo segura de sí misma al ser entrevistada por El Sol de Tlaxcala.

Presenta Morena contradictoria convocatoria para cargos de elección popular locales

Con 43 años de edad, la exmaratonista oriunda de Hueyotlipan y hasta hace unos días titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), decidió incursionar en las altas esferas de la política y hoy aspira a obtener la candidatura al Senado de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Madaí Pérez Carrillo se incorporó al servicio público en 2021 como titular del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva en la entidad; pero a finales de ese mismo año, a petición de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, arribó a la titularidad del IDET.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la destacada deportista se muestra tranquila y segura de sus aspiraciones aquellas que, sostiene, logrará con perseverancia y amor a Tlaxcala.

De hecho, sin temor alguno de los otros aspirantes a esta posición, asegura que no se “achica”, pese a admitir su falta de experiencia.

- ¿Ya había tenido intenciones antes o había militado en la política?

- “No había militado en ningún partido, vengo totalmente con el partido Morena, la verdad es que lo que me hizo voltear a ser aspirante fue el ver como por medio de la política puedes apoyar a muchísima gente”.

César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Es firme en que la intención de buscar una curul en el Congreso de la Unión es contribuir a cambios y transformaciones a nivel nacional que puedan ayudar a Tlaxcala y salir beneficiados en muchos rubros.

Externó que como ciudadano puedes contribuir en algunos rubros como salud, seguridad y el mismo deporte; sin embargo, segura está que desde la política pueden abarcar mayores necesidades desde los sectores.

- ¿Está compitiendo con personajes más reconocidos, no le da temor a Madaí esa situación?

- “Algo que he tenido es que nunca me fijo en los resultados, el tiempo o el trabajo de alguien más, siempre me concentro en lo que quiero y lo que yo deseo, así lo apliqué en el deporte”.

La fondista ganadora del récord mexicano no ve como un obstáculo no contar con experiencia política y refirió a este Diario qué hará en caso de llegar al cargo.

César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

“Lo primero que haré es escuchar a los diferentes sectores y sus necesidades para entonces presentar iniciativas, siempre he dicho que Tlaxcala tiene características muy diferentes a los demás estados”, apuntó.

- ¿Empezó tarde en esta carrera rumbo a la candidatura?

- “Para todos los tiempos son diferentes, para mí es el momento adecuado, pues antes de mis aspiraciones era importante terminar el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, cerrar con un buen servicio la encomienda que teníamos, era un compromiso internacional para mi estado. Y si hicimos un mundial donde se gestionó y no le costó nada al gobierno de Tlaxcala, entonces podemos hacer cosas más grandes”.

- La veo optimista y confiada en lo que está haciendo, ¿qué la hace sentirse así?

- “Creo es el objetivo de servir, nunca he iniciado un proyecto o una meta sin disfrutarlo o sin pensar en hacer las cosas bien y lo disfrutas. En este trabajo no te voy a decir que no es cansado, amo a mi estado, amo a mi país y cuando tú amas algo siempre vas a tratar de hacer las cosas bien”.

- En el atletismo existe un concepto denominado “la pared”, ¿en la política la va a encontrar?

- “La voy a encontrar, pero seré perseverante y lucharé por pasarla, para llegar a una meta una pared no te puede detener, debes de encontrar la manera de cruzarla y de obtener el resultado que buscas”.

- ¿Conoce los problemas que aquejan el estado?

- “Los conozco, el agrícola principalmente y yo vengo de una familia donde la artesanía estaba presente porque se dedicaba al bordado de trajes de mariachi y tampoco es valorada”.

MUJER DE RETOS Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Desde temprana edad las cualidades en el deporte de Madaí Pérez Carrillo Fueron descubiertas, cursaba la educación primaria cuando su espíritu competitivo la llevó a formar parte del equipo de la Escuela Mexicana de Marcha.

En este tiempo no conocía de técnica, competencias nacionales, ni juegos olímpicos, centroamericanos o campeonatos del mundo, solo buscaba disfrutar y obtener los mejores resultados.

Al descubrir el mundo del deporte los triunfos llegaron y fue a los 14 años cuando logró un primer lugar en una competencia de mil metros, de ahí, en 1994 en Atlanta EE. UU. por primera vez escuchó sobre la prueba de maratón recorrido de 42 kilómetros 195 metros.

Tres años después logró la primera representación internacional en el fondismo en Manaus, Brasil, en una prueba de relevos, evento que marcó su vida y que le llevaría a amar esta prueba que la llevó a obtener el reconocimiento mundial.

En su amplia carrera participó en dos olimpiadas y clasificó en tres, en 2008 fue uno de sus mejores años, con cinco años en la especialidad de maratón, el récord mexicano y el latinoamericano que continúa vigente enfrentó una de sus mayores pruebas y se colocó como en el número 19 a nivel mundial.

Durante la entrevista se hizo acompañar de la copa que obtuvo en el maratón Róterdam, con sede en Países Bajos, en el que obtuvo un segundo lugar, por la cantidad de experiencias que le dejó, al expresar que estos resultados se vuelven más valiosos por las fortalezas te dejan como ser humano.

También presentó una de las medallas que mayores recuerdos traen de su vida, es la medalla de oro que obtuvo en Barranquilla, Colombia, en 2018, lo que marcó el fin de su carrera de alto rendimiento y que la llevó a despedirse de sus compañeros fondistas, quienes la reconocieron como una de las máximas exponentes de este deporte a nivel Latinoamérica, en México y Tlaxcala.

DE FUNCIONARIA PÚBLICA A POLÍTICA

Desde que empezó su carrera deportiva, Madaí Pérez Carrillo asimiló que tenía que concluirla cuando aún estuviera en condiciones de desarrollarse en otros aspectos, pues el alto rendimiento cobra facturas altas a los maratonistas.

Asume Daniel Moncayo Cervantes como Encargado de Despacho del IDET

Su primera encomienda como funcionaria pública fue en 2021, con la titularidad en Tlaxcala del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, siendo Tlaxcala una de las siete entidades en ingresar en este proyecto.

Recordó que fue un reto por tiempos, al ser el último que se integró a este sistema instituido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cumple con la educación gratuita, alimentación para los estudiantes, servicio médico, de fisiatría, atención psicológica y hospedaje, que en un año y medio tendrá su primera generación.

Para Madaí no fue obstáculo que en el sistema fueran incluidos en el mes de mayo, pues para agosto de 2021 ya estaban operando en tiempo y forma y con todas las condiciones que requería la institución educativa.

Al bachillerato ingresaron alumnos de Oaxaca, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, entre otros, institución que otorga el certificado a nivel medio superior y su título técnico en entrenamiento deportivo en la especialidad de atletismo de medio fondo y fondo.

Una vez consolidado el bachillerato, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, convocó a Madaí Pérez a dirigir el IDET, desde donde impulsó los sueños, metas y objetivos de muchas personas.

En unos días, apertura del Centro de Alto Rendimiento en Tlaxcala

Ser la titular del IDET la llevó a no solo fijarse metas locales, sino internacionales que derivaron en el protour del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa en 2022 y lograr que Tlaxcala fuera sede de la justa mundialista de este deporte en octubre de 2023.

- ¿Qué vieron los deportistas en el estado de Tlaxcala?

- “En 2022, cuando se solicitó una etapa del tour de voleibol, nos dieron la etapa más sencilla donde se aperturaba y los deportistas buscaban boletos para Juegos Olímpicos. Cuando Tlaxcala en la primera etapa abre con esa fiesta, esa calidez, esa seguridad, esa riqueza gastronómica, genera un buen sabor de boca a los participantes”.

Sostiene que la mayoría de los deportistas de alto rendimiento se aíslan para poder alcanzar su objetivo y cuando lo logra a veces solo su familia lo reconoce; no obstante, refiere que en Tlaxcala se sintió esa calidez y reconocimiento, lo que los llevó a solicitar que Tlaxcala fuera sede del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023.

Campeonato de voleibol ha puesto a Tlaxcala al nivel de las mejores ciudades de Europa: Lorena Cuéllar

Explicó que los deportistas fueron quienes dirigieron una carta a la Federación Internacional de Voleibol de Playa, en la que no solo solicitaron que fuera México la sede del campeonato mundial, sino especificaron que fuera Tlaxcala la entidad donde se desarrollará el evento, que después de 20 años salió de Europa y que proyectó a la entidad a nivel mundial.

Albergará Tlaxcala bachillerato de educación y promoción deportiva; será dirigida por Madaí Pérez

La aspirante a la senaduría de la República por Tlaxcala asegura que lograr que Tlaxcala fuera sede de un campeonato mundial es una meta más cumplida. “Es algo que soñé un día, que mi gente viviera lo que yo había vivido afuera, que sintiera esa emoción de lo que era vivir un deporte de alta competitividad”.

Ahora y después de haber cumplido esa encomienda para el estado, la meta para Madaí Pérez Carrillo es clara, tratar de buscar desde un cargo público servir a la gente de Tlaxcala y a la del municipio de Hueyotlipan que la vio nacer.

Madaí Pérez Carrillo se inscribió en el proceso interno de Morena en busca de obtener la candidatura al Senado de la República.

*Con información de Diana Zempoalteca