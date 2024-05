Atraso de partidos afectó validación de candidaturas a presidencias municipales y de comunidad: ITE

Debido a que el 90 % de las más de 12 mil 750 solicitudes de registro de candidatos a presidencias municipales y de comunidad fueron recibidas el último día del plazo que tuvieron para ello (21 de abril), además de que no hubo una reforma electoral, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no logró validar en tiempo y forma esas candidaturas, lo cual derivó en el atraso en el arranque de las campañas electorales.

Lo anterior lo manifestaron los consejeros electorales y el propio presidente del organismo electoral, Janeth Cervantes Ahuatzi, Juan Carlos Minor Márquez, Edgar Alfonso Aldabe Aguilar y Emmanuel Ávila González, respectivamente, al término de las sesiones especiales del pasado lunes seis de mayo, donde reservaron los registros de las candidaturas a presidencias de comunidad de 10 partidos políticos y solo validaron las del Verde Ecologista de México.

En su momento, Ávila González criticó que los partidos políticos tuvieron 17 días para presentar sus postulaciones y el ITE únicamente ocho para revisarlas y determinar su procedencia, de ahí la complejidad a la que se han enfrentado, pero, aun así, la autoridad ha cumplido con su responsabilidad de pronunciarse sobre las solicitudes.

Lo anterior, señaló, a pesar de las diferentes vicisitudes que existen en los plazos que establece la propia ley, de ahí que existen diferentes afectados y que los mismos actores políticos han acusado de que el ITE tiene un sesgo a favor o en contra de algún partido político, aun cuando los propios partidos han sido testigos del trabajo institucional, al haber pasado también días enteros con la revisión y valoración.

Asimismo, reconoció que otros afectados son los propios candidatos de los partidos políticos y la propia ciudadanía, puesto que no ha podido escuchar y valorar en su totalidad las ofertas que los diferentes candidatos han presentado al inicio de las campañas, pero insistió en que no existe ningún sesgo y menos afán de afectar, con las resoluciones extemporáneas, a partidos políticos de oposición y en su caso beneficiar al partido político en el poder o a los llamados aliados.

En clara alusión al candidato plurinominal del Partido Alianza Ciudadana, Héctor Israel Ortiz Ortiz, el presidente del Consejo General del ITE puntualizó que fueron justo las candidaturas a diputados locales de ese partido de las primeras en ser aprobadas, así como las del Partido Movimiento Ciudadano, de ahí que pudieron iniciar sus campañas.

Por su parte, la consejera Cervantes Ahuatzi indicó que a pesar de los diversos retos enfrentados fue necesario desplegar la logística necesaria para hacer frente a la magnitud que representa validar todos los documentos, más aún en el plazo que la norma establece para que el Consejo General resuelva.

“Se tuvo que recepcionar, revisar y capturar más solicitudes de registro, lo cual implicó un enorme esfuerzo institucional, donde el equipo de trabajo de las diversas áreas del Instituto se sumó al equipo de registro de candidaturas en jornadas laborales extraordinarias, que se extendieron hasta las madrugadas para sacar avante esta tarea”, señaló.

De igual forma, reveló que las representaciones de los partidos presentaron sus expedientes mal integrados, lo cual generó que las mesas de recepción y los representantes ordenarán los documentos, lo que sin duda generó un cuello de botella, pero aún así, el Consejo resolvió dentro del plazo señalado sobre las solicitudes de registro.

Por su parte, Minor Márquez reconoció el trabajo que ha realizado la Comisión de Registro, pues han sido testigos del compromiso institucional tanto de la presidencia como su equipo de trabajo, así como de la Comisión de Igualdad, que tienen que ver con la aprobación de los dictámenes, a veces en jornadas sobrehumanas, pues el trabajo se ha triplicado al requerir en más de una ocasión a los partidos.

Reprochó que exista una inconformidad descontextualizada de algunos actores políticos, “que quiero pensar desconocen el tema, pues no quiero pensar que lo hacen con dolo”, pues incluso el mismo Instituto ha hecho lo propio al generar propuestas para modificar los plazos o para que utilicen las tecnologías o se reduzcan los requisitos de elegibilidad, lo cual no ha acontecido, pues en otros estados su Organismo Público electoral cuenta con plazas más razonables para validar.

“Lo que hace falta es modificar la legislación, pues no tendríamos un problema así si continúa la ley, pero si los registros se presentan antes, no el último día o no al menos no la totalidad o prácticamente la totalidad de los registros, eso daría más tiempo de resolver y, finalmente, pues resolveríamos previo al inicio de campañas si los partidos políticos cumplieran, pero ante el incumplimiento tenemos que hacer requerimientos”, subrayó.

El consejero Edgar Aldave Aguilar llamó a los actores políticos a evitar la desinformación hacia la ciudadanía.