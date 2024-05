“La política es para bien social”, asegura Madaí Pérez Carrillo, candidata a diputada local

“La política es una herramienta para hacer cosas buenas, y yo digo que, si realmente quieres apoyar y hacer las cosas bien, esa es la forma”, sostuvo Madaí Pérez Carrillo, candidata a diputada local por el Distrito 07 (que incluye el municipio capitalino) por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”.

Elecciones 2024 Avala ITE candidatura común “Sigamos haciendo historia en Tlaxcala”; la conforman Morena y aliados

En entrevista con El Sol Tlaxcala, quien durante tres décadas obtuvo glorias deportivas para la entidad y para México, afirmó que su principal intención de llegar al Congreso local es para ser la voz de la Capital y ser una representante que realmente vele por los intereses del pueblo.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

La destacada deportista, que abandera a los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Tlaxcala, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, compartió en un céntrico restaurante de la ciudad capital que decidió incursionar en la política para poder servir a su pueblo y hacerlo de forma eficiente.

Relató que, cuando fue servidora pública, al trabajar como titular del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala, se dio cuenta que la política es para servir y es una herramienta que permite ayudar a la población. Su agradecimiento con Tlaxcala es otra razón que la impulsa a ser diputada local, ya que considera será una forma de saldar parte de la deuda con el estado por el amor y cobijo recibido cuando fue atleta de alto rendimiento.

Cuestionada por este Diario sobre sus aspiraciones a ostentar un cargo de elección popular, defendió que cuando alguien quiere hacer algo por su país o por su estado busca las formas, y servir desde la política es la forma en que Madaí Pérez Carrillo lo hará en el Poder Legislativo, y aseveró que tal como lo hizo como seleccionada nacional, ejercerá con amor la representación en el Congreso local.

Más información:➡️ Saber escuchar, clave en la política: Madaí Pérez; aspira a la candidatura por la Senaduría por Morena

La también maratonista olímpica consideró que el Congreso local ha perdido la confianza de la población y hoy por hoy es visto únicamente como un cuerpo colegiado en donde sus integrantes acuden a levantar la mano, por lo que su labor será, de obtener la victoria electoral el dos de junio, recuperarlo como lo que es: la casa del pueblo, donde son elaboradas las normas en favor de las comunidades y municipios de la entidad.

Tenemos que dejar claro que el diputado local es la voz del pueblo. El legislador únicamente está representando a un pueblo, externó Pérez Carrillo.

Local Saber escuchar, clave en la política: Madaí Pérez; aspira a la candidatura por la Senaduría por Morena

Aunque dijo ser consciente de que un diputado local no cuenta con una estructura similar a la de los ayuntamientos para trabajar en favor del pueblo, expuso que su labor será de la mano de un amplio equipo encabezado por la ciudadanía, por los pobladores de las colonias y los municipios de la Capital.

Te recomendamos:➡️ [Video] Oro para Tlaxcala

¿Es Madaí el nuevo rostro de la política?, fue cuestionada. Sin titubear, dio respuesta positiva.

SU CARACTERÍSTICA SERÁ TRABAJAR EN EQUIPO

La aspirante a legisladora local destacó que si algo la caracterizará en el Congreso local será su labor en equipo y de forma coordinada, tal como lo ha hecho durante su trayectoria deportiva y en el corto periodo que se desempeñó como funcionaría del Gobierno del Estado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante la entrevista, Madaí Pérez Carrillo contó que su militancia partidista, y posteriormente su postulación como candidata a un cargo de elección popular, llegó tras varias propuestas recibidas hace algunos años, cuando todavía era atleta de alto rendimiento y representante deportiva de Tlaxcala y el país.

“Ya me habían pedido incursionar como candidata, no solamente un color sino de varios colores, y ahora que fue el momento soy representante de varios colores al ir en una coalición”, expresó.

Local Presenta Morena contradictoria convocatoria para cargos de elección popular locales

Refirió que hasta este momento no le había pasado por la cabeza postularse u ocupar algún cargo de elección popular, pues en su familia -de origen campesino- siempre se pensó que la política era de “tres puntos suspensivos”, a diferencia del deporte visto como una actividad sagrada que da la oportunidad de transmitir valores y trascender de manera positiva hacia la población al representar al estado y al país.

Lee más:➡️ Reconocen esfuerzo de Madaí Pérez

“Sabes lo que significa el emblema que eres y por eso nunca había aceptado. Cuando inicio a trabajar como servidora pública me doy cuenta de que por medio de la política puedes hacer cosas muy positivas, y que la política no es mala, sino quien lo aplica”, agregó.

Reiteró que quiere hacer bien las cosas, que buscará que al Congreso local se le regrese la voz y la representación del pueblo que habita en el Distrito 07, por lo que prometió que todas las peticiones e ideas recabadas las trasladará al ámbito legislativo para hacer propuestas reales y focalizadas a cada región que, de forma general, tiene que ver con la seguridad pública, mejora de infraestructura, atención a la salud e impulso del deporte.

La atleta aseveró que llegar al Congreso local no la cambiará y que, así como mantuvo los pies sobre la tierra cuando fue competidora olímpica, lo hará cuando tenga la responsabilidad de representar al Distrito local 07, convencida de que lo ideal es hacer un trabajo coordinado con la iniciativa privada, los gobiernos, autoridades de educación y deporte y la ciudadanía.

Los detalles:➡️ Madaí Pérez impulsará el deporte local

EL DEPORTE PARA MEJORAR CONDICIONES

Local Comienza en Morena la validación para el registro de aspirantes

Por otro lado, Pérez Carrillo sostuvo que el deporte es una herramienta para combatir la inseguridad y, al resaltar que el deporte es su pasión y su emblema, indicó que es eso lo que la hace diferente del resto de los candidatos, porque ella sabe que es urgente voltear a verlo como una herramienta de transformación social y no únicamente como una actividad física.

Antes de finalizar la charla, la recordista de maratón mexicana y latinoamericana negó sentir temor por cambiar las pistas atléticas por escenarios políticos, pues se dijo confiada de tener no solo el respaldo, sino el amor de todos los tlaxcaltecas que la conocen prácticamente desde que es una niña.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

“Y como les he dicho en cada una de las reuniones: si en algo Madaí se ha equivocado también tienen derecho a decirlo porque no soy perfecta y hay cosas que me gustaría corregir. Alguien que no escucha para corregir es alguien que no quiere aprender”, finalizó.

Madaí Pérez Carrillo es una maratonista mexicana que compitió en las Olimpiadas de 2008, 2012 y 2016.

que compitió en las Olimpiadas de 2008, 2012 y 2016. El Distrito 07 incluye el municipio de Tlaxcala.