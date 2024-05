Firmes las candidaturas de los partidos políticos en municipios; cumplieron observaciones del ITE

Después de seis días, los abanderados para la elección a integrantes de ayuntamientos de los 11 partidos políticos con registro en la entidad están en posibilidades de emprender campañas políticas, al ser avaladas sus candidaturas por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Los últimos partidos en resolver de manera positiva sus registros fueron el Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza Tlaxcala (Panalt) y Fuerza por México Tlaxcala (FxM), después de que por dos ocasiones fueran reservadas por el órgano electoral, al no cumplir en su totalidad de las observaciones hechas por la autoridad.

Los institutos políticos no pudieron arrancar campañas en el plazo fijado por el ITE (30 de abril) y ha sido a lo largo de los días y conforme han cumplido las observaciones hechas por los consejeros electorales; no obstante, a ninguno le fue negada su candidatura.

AVAL A PRI, FXM Y PANALT

Fue durante la madrugada de este domingo cinco de mayo, en sesión especial, cuando los integrantes del Consejo General del ITE dieron “luz verde” a los abanderados del PRI a las candidaturas para la integración de ayuntamientos, con lo que estuvieron en condiciones de arrancar actividades proselitistas.

Antes de que concluyera el plazo de 24 horas marcado por la autoridad electoral, el “tricolor cumplió” con las observaciones hechas por el órgano electoral, entre las que destacaron algunas omisiones en la alternancia en paridad de género de los municipios de Tepetitla de Lardizábal y Santa Apolonia Teacalco.

En tanto, para San Pablo del Monte no postuló a algún ciudadano que represente a las juventudes y le fue solicitado un análisis a las solicitudes de registro en favor de personas indígenas, en el caso específico del ayuntamiento de Ixtenco.

Fuerza por México Tlaxcala fue el penúltimo partido al que le fueron aprobados los registros de sus candidaturas, después de garantizar en sus postulaciones la paridad de género, aspecto que no cumplió debido a la alternancia requerida, fue el caso de Mazatecochco; y en la acción de juventudes, mientras que en el municipio de Totolac no hizo los registros en los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías 1 y 2.

A este instituto político también le fue observada la falta de postulaciones de fórmulas indígenas y en el caso de la comunidad de la diversidad sexual no se había cumplido con el principio de paridad de género.

El último en cumplir con todos los requisitos marcados por la autoridad electoral fue el Panalt, quien también fue observado por no respetar la alternancia de género en las demarcaciones de Tlaxcala, Yauhquemehcan y Axocomanitla. Mientras que no contó con postulaciones a favor de las juventudes en los municipios de Calpulalpan y Tenancingo, en tanto, en Mazatecochco no contó con algún abanderado a favor de las personas indígenas.

EL ANTECEDENTE

El arranque de campañas programado para este 30 de abril conforme lo marca el calendario electoral quedó en la incertidumbre, por casi una semana, la causa fue que todos los partidos políticos no cumplieron en su totalidad con las acciones afirmativas, como: paridad de género, postulaciones en favor de las juventudes, personas indígenas, migrantes y de la diversidad sexual.

Sin embargo, este hecho no es exclusivo de este proceso electoral, en la elección de 2021 fue hasta el cuatro de mayo que el ITE aprobó parcialmente el inicio de las campañas a los aspirantes a las 60 alcaldías del estado, debido a las omisiones que registraron también en paridad de género, candidaturas juveniles y de la diversidad sexual.

Posteriormente, el cinco de mayo, el ITE aprobó a varios partidos más para poder comenzar con sus campañas proselitistas y fue hasta el seis de mayo cuando finalmente el Consejo General, a más de dos días de haber arrancado oficialmente las campañas electorales, concluyó la aprobación de candidaturas a alcaldías.

En su momento, los últimos partidos a los que les avalaron sus solicitudes de registros de candidaturas fueron a Nueva Alianza Tlaxcala, Encuentro Social Tlaxcala (ya sin registro), del Trabajo, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México e Impacto Social Sí (ya sin registro).

PENDIENTES POSTULACIONES EN COMUNIDADES

En el caso de las postulaciones de presidencias de comunidad, el órgano electoral aún mantiene el análisis de cumplimiento de los institutos políticos respecto a las observaciones hechas, por lo que el proselitismo se mantiene detenido.