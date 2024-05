Determina INE no instalar dos casillas en Santa Cruz Tetela para evitar conflictos

Ante la advertencia que hizo un grupo de pobladores de Santa Cruz Tetela, perteneciente a Santa Ana Chiautempan, el Consejo General de la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó no instalar dos casillas -una básica y una contigua- en la sección electoral 150, perteneciente a esa comunidad, anunció el vocal ejecutivo del Instituto, Jesús Lule Ortega.

En entrevista, subrayó que la determinación fue tomada para cuidar la seguridad e integridad del personal del Instituto, así como de los ciudadanos, pues cuentan con el antecedente del pasado proceso electoral, donde en esa demarcación hubo la quema de boletas electorales y disturbios al despojar al presidente de la mesa directiva de casilla del paquete electoral y quemarlo.

En este sentido, puntualizó que aquellos ciudadanos que deseen ejercer su voto, podrán hacerlo en la casilla ubicada en la sección electoral 143, ubicada en Tepetlapa Río de los Negros, en Chiautempan, donde únicamente podrán sufragar por diputados locales y federales tanto de mayoría como de representación proporcional; senadores y Presidencia de la República.

Decidimos aumentar una casilla especial más con mil boletas electorales para cada una de las elecciones en la sección 143, ubicada en Tepetlapa para que ahí puedan acudir quienes deseen ejercer su voto de esa sección electoral, en esa casilla especial, porque van a estar fuera de su sección 150, mencionó.

Sin embargo, señaló que en el caso de que no exista presencia de los cuerpos de seguridad eso ya no le compete al INE, sino a las instancias gubernamentales pertinentes, pues los quejosos también solicitaron que no acudieran elementos de seguridad.

Finalmente, recalcó que en esta elección concurrente no habrá casillas en esa sección electoral porque así lo pidió un grupo de pobladores y, para evitar poner en riesgo la seguridad y menos la vida de alguien, optaron por instalar una especial en otra sección para que esas personas tengan una alternativa de ir a sufragar por las elecciones que corresponden obviamente a la demarcación en donde se va a instalar la casilla electoral.





Con esta determinación, el INE colocará únicamente mil 721 casillas en todo el territorio estatal.