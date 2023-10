IDET declara lista a la entidad para Mundial

La directora del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala (Idet), Madaí Pérez Carrillo, declaró lista a la entidad para recibir con los brazos abiertos a todos los asistentes al Mundial de Voleibol de Playa 2023. Hasta ayer lunes el avance en toda la operatividad prácticamente estaba al 90 % y algunas áreas ya están funcionando al 100 por ciento, como son las oficinas de entrega de acreditaciones, seguridad y el armado de las canchas al interior de las tres plazas de toros que ya operan.

Explicó que uno de los pendientes es el arribo total de los deportistas, aunque poco a poco ya se dan cita para que del cinco al 15 de octubre participen en la magna inauguración y en los 208 partidos de atletas que buscan coronarse campeones mundiales de esta disciplina. “Faltan algunos deportistas, se están integrando poco a poco. Ayer llegó la Federación Internacional de Voleibol con todas las autoridades”, dijo.

Con relación a la inauguración del próximo jueves cinco de octubre, prometió que será un evento extraordinario, lleno de muchas sorpresas para los visitantes, pero también para los tlaxcaltecas y aclaró que no puede adelantar pormenores puesto que se trata de una sorpresa, de ahí que invitó a todas las personas a darse cita al evento que calificó como una extraordinaria vivencia.

Lo único que les puedo decir es que la vivan, será extraordinaria, será es un conjunto de manifestación de lo que es Tlaxcala con la sinergia de lo que representa México ante el mundo, porque es la primera vez en la historia de un mundial de playa que tendrá este tipo de inauguración, comentó.

Por otro lado, compartió que en este momento Tlaxcala es considerado el Súper Bowl del voleibol de playa ante los medios de comunicación internacionales y que toda la afición mundial está a la expectativa de lo que ofrecerá el estado. “Aquí sabemos hacer cosas maravillosas, así ya lo ha manifestado la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y no creo que este evento sea la excepción”, indicó.

Pérez Carrillo evitó dar detalles del evento inaugural al argumentar que es una sorpresa y no quieren quitarle la magia, pero insistió en que no deben dejar pasar la oportunidad de vivirlo. “Intégrense. Sepamos que Tlaxcala es como la selección mexicana que nos está representando. Jugarán seis equipos de la nación y Tlaxcala es parte del gran equipo y además hay que aprovechar esta ventana al mundo para que lleguen más cosas extraordinarias no solo de deporte, sino también inversiones y un crecimiento y desarrollo económico”, finalizó.