Tlaxcala es pionero en reconocer la diversidad sexual desde su legislación, sostiene activista

Desde 2019, el estado de Tlaxcala se ha convertido en uno de los pioneros en legislar a favor de las comunidades de la diversidad sexual, sostiene la activista Paola Jiménez, quien aseguró que el camino para la conquista de derechos aún es largo.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, fecha que se conmemora cada 17 de mayo después de ser instituida en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recordar el día que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en 1990, Paola Jiménez sostiene que hay avances en el respeto a las comunidades diversas.

Comentó que desde 2019 en la entidad se han notado avances en materia legislativa, por ejemplo, el reconocimiento de la identidad de género; en el año 2020 el reconocimiento de la figura de matrimonio igualitario, año en el que también fueron tipificados como delitos las terapias de conversión y los crímenes de odio.

Sin embargo, fue clara que aún hay pendientes como legislar a favor de la inclusión laboral para personas trans y en el tema de salud crear un esquema que adapte la atención específica para las personas de la diversidad sexual.

Sumado a ello, planteó que en materia electoral aún hay mucho que trabajar, pues solo se trabaja bajo acciones afirmativas, pero dijo es necesaria una reforma que siente las bases de participación de las personas de la diversidad sexual y espacios reales de inclusión y participación en los partidos políticos.

PARTIDOS “FLOJOS” EN MATERIA DE INCLUSIÓN

En el actual proceso electoral, para Paola Jiménez los partidos políticos estuvieron “flojos” en materia de inclusión, al señalar que como ha pasado en los últimos periodos electivos sólo se acercan a las comunidades diversas para contar con candidatos.

Comentó que siempre ha defendido el tema de la participación de las personas, en especial de las trans, por ello en el ámbito político electoral fue una de las impulsoras en 2021 de las medidas afirmativas en Tlaxcala y aunque hoy el avance ya es más claro, considera que la participación sigue siendo limitada.

La activista planteó que sigue la simulación, debido a que los partidos no han hecho lo que les corresponde, no han impulsado cuadros que sean parte de la diversidad sexual y durante estos tres años no mostraron interés de impulsar perfiles de la diversidad sexual y sólo los buscan durante los periodos electorales.

Además, enfatizó que en 2021 y el actual proceso los partidos políticos han caído en actuaciones de “usurpación” por parte de las personas heterosexuales que sostuvo tienen muchos privilegios y beneficios en materia de inclusión que las personas de la diversidad sexual.

Fue clara que en los próximos procesos electorales debe haber más personas de la diversidad sexual y que no solamente deben ser convocados en los procesos, sino debe existir un trabajo de fondo y no de forma, con recorridos en las calles y el fortalecimiento de estructuras.

RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD UNA PUERTA A OTROS DERECHOS

El derecho a la identidad para Paola Jiménez es una de las mayores conquistas de la comunidad de la diversidad sexual, pues ha sido la puerta que ha dado la oportunidad de acceder a otros derechos, es su caso, pues con ello pudo obtener su título universitario sin problemas.

Recalcó que hoy la sociedad cuenta con mayor apertura para poder ser más sensibles, más empáticos y sobre todo más incluyentes, al ser partícipes de la vida pública y merecer el mismo respeto que cualquier persona.

Aunque reconoció que en Tlaxcala aún persisten casos de discriminación, afirmó que son los menos, pero se dan en todos los espacios de la vida social, desde lo laboral y hasta en el ámbito de la salud.

En el caso de las personas trans, explicó que aún sufren de discriminación desde las acciones, insultos, palabras y sobre todo desde negación de derechos cuando acudimos a solicitar un servicio médico integral.

Informó que en materia de salud cuentan con un protocolo a nivel nacional que garantiza el acceso a la salud libre de discriminación para personas de la diversidad sexual; sin embargo, es poco conocido por el personal médico y eso hace que se vean limitados en atención y se creen barreras que son difíciles de romper.

Pues aclaró que cada sector perteneciente a la diversidad sexual necesita una atención específica, que en la mayoría de las ocasiones no se aplica y eso significa que caigan en un tema de omisión.

Desde el año 2019 en Tlaxcala se reconoce el derecho a la identidad para las personas de la diversidad sexual.