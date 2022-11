Rinde protesta Anabell Ávalos como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI

Hoy, que asumo la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), me comprometo a regresar al partido al lugar que se merece, así como seleccionar a las y los mejores candidatos para los procesos electorales de 2023 y 2024, manifestó Anabell Ávalos Zempoalteca al asumir la dirigencia estatal del partido tricolor.

En un evento donde estuvieron presentes dirigentes de las diversas organizaciones internas de ese instituto político, Ávalos Zempoalteca se comprometió a regresar a las bases y con la militancia, pues está comprometida con el espacio más significativo del partido.

La responsabilidad, sostuvo, va acompañada de su experiencia de casi 40 años de militar en este instituto político, el cual la ha formado y otorgado las posibilidades de servir a Tlaxcala, pues soy priista, nací priista y me moriré priiista

Asimismo, asumió el reto de reorganizar y reconstruir a la militancia, pues reunidos atenderán las causas que abanderarán a la gente que hoy las autoridades no ven, no atienden y no mencionan.

De igual forma, indicó, su compromiso es con los jóvenes y mujeres, a quienes sumarán para trabajar juntos para fortalecer al PRI con una convocatoria de inclusión.

Sin embargo, reconoció la crisis por la cual actualmente atraviesa el “tricolor”, pero -sostuvo- no basta con reconocerlo sino que es necesario actuar, pues no es la primera vez que están así, por eso demostrarán que pueden recuperarse.

También, aceptó la necesidad de fortalecer al partido, conducirse con respeto y tolerancia para que los tlaxcaltecas recuperen el cariño y fe en ese instituto político.

Somos respetuosos de las instituciones, pues nosotros las construimos, están las transiciones en Tlaxcala y hemos visto la alternancia, pero siempre hemos exigido trabajo sin importar el partido. Somos oposición, pero no debemos acostumbrarnos a serlo, enfatizó.

EXIGE RESPETO A GOBIERNO ESTATAL

En este sentido, la excandidata a la gubernatura de Tlaxcala, solicitó a la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, respeto a su partido, diputados federales y estatales, así como a los presidentes municipales y de comunidad, además de su militancia, pues en una democracia la pluralidad se cuida y reconoce.

Por su parte, el exdirigente del PRI, Óscar Amador Xochiteotzin, agradeció el apoyo de la militancia priista para poder sortear los caminos buenos, malos y peores pues, gracias a eso, ahora iniciará una nueva etapa llena de éxito, pues el PRI siempre será el partido de México.

Finalmente, el subsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Meade Ocaranza, reconoció la trayectoria de Ávalos Zempoalteca, quien no es una persona improvisada y conoce Tlaxcala, pues es imposible negar su trabajo permanente por las causas sociales y su convicción partidista.

Finalmente, conminó a la nueva dirigente a organizar a Tlaxcala, a través de su conocimiento y formación, para llegar al 2024 con los mejores candidatos y recuperar los espacios perdidos por el partido.

