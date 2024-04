Obesidad, nueva pandemia que se extiende en todas las edades; afecta a más de 80 mil tlaxcaltecas

Con 82 mil 886 tlaxcaltecas en tratamiento y mil 82 nuevos casos diagnosticados en el primer trimestre de este año por parte del sector salud, la obesidad es una pandemia que se extiende en todas las edades.

Hipertensión arterial, un "enemigo silencioso"; tres de cada cinco personas desconocen que la padecen

La enfermedad es producida por el consumo excesivo de grasas, azúcares y carbohidratos provocando la acumulación de grasa en el cuerpo, aunado a la poco o nula actividad física.

Este problema de salud pública incrementa el riesgo de padecer diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, muerte prematura y está asociada con al menos 13 tipos de cáncer, sumado a que reduce la calidad de vida.

La obesidad prácticamente afecta a menores de edad, jóvenes, adultos en edad productiva y mayores de edad, señaló la coordinadora estatal de nutrición de la Secretaría de Salud (Sesa), María Fernanda García Luna.

Aseveró que de acuerdo con sus registros estadísticos preliminares de los cubos dinámicos de la Dirección General en Salud 2023, esta enfermedad afecta principalmente a personas de 20 a 59 años de edad en la entidad; en este orden le siguen los de más de 60 años; luego los menores de 10 a 19 años; de cinco a nueve años y de cero a cuatro años.

Anotó que los datos preliminares de 2023 arrojaron la detección de 53 mil 87 personas que viven con obesidad.

Ante ello, la especialista en nutrición remarcó que la gente tiene que aprender a organizarse en su alimentación y actividad física, de lo contrario cuando enfermen gastarán más en tratamientos que en comer saludablemente. En muchos casos, por falta de tiempo las familias no cocinan sus alimentos y compran platillos con exceso de grasas y harinas.

Luego, exhortó a hacer conciencia sobre los daños a la salud que ocasiona la obesidad, la cual afecta principalmente a mujeres.

Afirmó que hoy en día el autocuidado tiene que ser prioridad en la salud de los tlaxcaltecas, de lo contrario brotan diversas enfermedades.

“La enfermedad es multifactorial, es por comer muchas calorías, no hacer ejercicio y por cuestiones genéticas, hormonales, ambientales. La alimentación es actualmente muy rica en grasas, azúcar, baja en vitaminas y deficiente en vitaminas y minerales”, apuntó.

En este sentido, pidió a los tlaxcaltecas evitar los alimentos ultra procesados; bebidas azucaradas; alimentos con exceso de grasas; pan y tortilla en grandes cantidades; golosinas en todas sus presentaciones.

“Porque tienen exceso de calorías y de azúcar, les recomiendo que eviten frecuentemente lo frito y lo capeado. En Tlaxcala un problema es que la gente abusa del consumo de pan desde la mañana y la cantidad de tortillas que se comen. La tortilla no es mala, pero la cantidad sí para la condición de ejercicio que no realizan”, anotó.

EL CONSUMO DE VERDURAS

La especialista de la Sesa insistió en que las familias deben optar por comer verduras porque tienen aportes nutrimentales valiosos para la alimentación. Las ensaladas son una opción saludable, al utilizar lechuga, acelgas, espinacas, col, brócoli, jitomate, nuez, arándanos, entre otros productos.

Reconoció que hay infantes y personas que no las quieren comer porque no tienen un sabor dulce para el paladar, pero son fundamentales para balancear las porciones. “La gente come para llenarse y no para nutrirse, eso es lo que debemos cambiar, la gente tiene que saber por qué es importante comer sano”.

Dormir bien contribuye a equilibrar el sistema inmunológico

LAS RECOMENDACIONES

De esta manera, la especialista de la Sesa recomendó a los tlaxcaltecas acudir al sector salud para su chequeo básico en peso y talla. Eso ayudará a saber si tiene sobrepeso u obesidad.

Los Centros de Salud Urbanos y hospitales IMSS-Bienestar cuentan con el servicio de nutrición, donde el personal puede orientar a los interesados en las porciones que deben comer y los alimentos a privilegiar para balancear sus calorías.

“Monitorear su peso cada mes, también la circunferencia de cintura, porque ahí podemos saber si tiene obesidad abdominal que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, expresó.

María Fernanda García recordó que desde el año 2020 México adoptó la nueva norma en el etiquetado para alimentos y bebidas, con la finalidad de indicar de manera clara y sencilla el exceso de nutrimentos y leyendas precautorias para consumo en niños. Las recomendaciones básicas para hacer frente a la obesidad son toma agua simple de entre seis y ocho vasos al día; evitar el consumo de refrescos, jugos o cualquier bebida que contenga azúcar, realizar actividad física por lo menos 30 minutos diarios como caminar, trotar, correr, subir y bajar escaleras.

Cáncer arrebató la vida a 740 tlaxcaltecas en un año, revelan cifras de la Secretaría de Salud

Además de aumentar el consumo de verduras y frutas; disminuir el consumo de alimentos que contengan grasas, carbohidratos y sal.

LAS ENFERMEDADES QUE ORIGINA LA OBESIDAD

La obesidad que se caracteriza por la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal y puede generar riesgo a desarrollar enfermedades como: hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, colesterol alto, enfermedad coronaria, derrame cerebral, enfermedad de la vesícula.

Además de osteoartritis, apnea del sueño y problemas respiratorios, algunos cánceres de endometrio, mama, colon, riñón, vesícula biliar e hígado, depresión, dolor corporal, baja calidad de vida por dificultad para el funcionamiento físico y puede resultar en complicaciones mayores de Covid-19.

CRECERÁ LA POBLACIÓN CON OBESIDAD

Salud y vanidad, los aliados de gimnasios; aumentan inscripciones en el inicio de año

Para el 2030 la Federación Mundial de Obesidad proyecta que una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres padecerá sobrepeso u obesidad en el mundo; y para 2050 podría afectar a dos mil 300 millones de personas, lo que representaría 25 % de la población total.

Las autoridades en México destacaron la utilidad de acciones e intervenciones como la lactancia materna, alimentación saludable, mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición, actividad física en centros escolares, políticas fiscales, reglamentación de la publicidad, vigilancia, investigación y evaluación del tema.

LOS SÍNTOMAS DE LA OBESIDAD

De acuerdo con los especialistas, los síntomas de esta enfermedad son aumento de peso; dificultad para respirar durante el día y al dormir; cansancio; fatiga y dolor de las articulaciones en rodillas y pies; reflujo y acidez; hinchazón; dolor y calambres en las piernas y pérdida de control para orinar.

