Afrontó la Capital un daño financiero, revela Jorge Corichi

Con administración y finanzas desastrosas, que pusieron al borde del colapso económico al ayuntamiento de Tlaxcala, recibió Jorge Corichi Fragoso la administración de la Capital, admitió el presidente municipal en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

El alcalde, emanado de las filas del partido Movimiento Regeneración Nacional, reveló que al tomar posesión del cargo se encontró con una carga laboral de casi mil empleados (997), 60 asesores, una deuda de 200 millones de pesos y 36 cuentas bancarias con cero pesos, por lo que consideró que, si el ayuntamiento fuera una empresa, “ya hubiera bajado las cortinas”.

Invitado a charlar junto a la rotativa de este Diario, Corichi Fragoso acepta responder a todas las preguntas que se le formulen.

Al segundo intento, finalmente eres electo alcalde de la Capital tlaxcalteca. ¿Qué fue lo que encontraste?

Desgraciadamente encontramos una administración y finanzas desastrosas, esa es la realidad. Encontramos una presidencia municipal con 60 asesores, ya ni el presidente de la República. Tu servidor tiene un solo asesor.

...Pero sí te dejaron cuentas bancarias.

Me dejaron 37 cuentas bancarias, 36 de ellas con cero pesos y una de ellas con un millón 200 mil pesos de recurso federal, recurso etiquetado que no podían tocar. Aunque había otras cuentas también de recurso federal que debiesen tener dinero, pero que no había nada en ellas.

En cuanto a deudas, ¿cómo recibiste la administración?

En la entrega-recepción vimos que la deuda que me dejaban era de poco más de 200 millones de pesos, es decir, el equivalente al 10 % del presupuesto, con laudos laborales que no se atendieron en los cinco años anteriores.

Al respecto, el alcalde abundó que, días antes de tomar posesión del cargo, la Capital estuvo a punto del colapso financiero, con deudas al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Federal de Electricidad y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es más, las cuentas de Pensiones Civiles estaban en ceros, pese a que en la entrega-recepción de la administración pasada indicaba que tenían cubierto ese tema.

Mas allá de lo financiero, al presidente municipal de Tlaxcala se le critica su poca actividad, que “se ve poca presencia de la autoridad”. ¿Tiene alcalde la Capital?

“Sí, el municipio de Tlaxcala sí tiene un alcalde, pero más administrativo que político”, señala contundente Jorge Alfredo Corichi Fragoso ante la percepción de ausencia al frente de la capital tlaxcalteca.

Un presidente normalmente se dedica poco al trabajo administrativo y más al trabajo político, eso era como nos tenían acostumbrados los alcaldes anteriores, que les gustaba lucirse aunque no hubiera trabajo.

En mi caso, al encontrarnos con la administración desastrosa, me convertí en un presidente municipal administrador; no delegué esta parte porque el grado de deuda que tenía el ayuntamiento era tan alta que ya no tenía crédito en ningún lado.

Soy un hombre de empresa y estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, por eso es que me convertí en un alcalde administrador, en lugar de salir y andar placeando, enfatiza Jorge Corichi.

¿Qué fue lo que hice? Durante todo un año me dediqué a hacer una reingeniería administrativa, y parte de lo que hablé con el sindicato fue de “ayúdenme porque yo estaré en este barco tres años, pero ustedes se van a quedar”.

¿Ya terminó esa fase, podremos verlo más en las calles?

Ya terminó, ya estoy inaugurando obras en colonias, al término del año tendremos 60 obras.

Al principio de la administración hubo el anuncio de denuncias penales, ¿sí las presentaste?

Sí hay denuncias, pero no las he hecho públicas para no entorpecer las investigaciones de la Procuraduría, pero están ahí. Tenemos los folios y hay otras en puerta, pero las presentaremos ante la Fiscalía General de la República por el tema de obras. Hay cerca de 20 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y 30 más de carácter administrativo.

“NADA EN LO OSCURITO”

¿Has tenido comunicación con las exalcaldesas para aclarar termas de finanzas?

No, ya como presidente electo me buscó la exalcaldesa -Mildred- para invitarme a comer a Puebla o a la Ciudad de México, pero le dije: alcaldesa, con gusto si es una reunión institucional, pero que sea en cualquier punto de la presidencia de Tlaxcala, nada en lo oscurito, después hubo la comunicación vía telefónica, pero para resolver los temas pendientes de entrega-recepción.

¿Con la exalcaldesa Anabell Ávalos te has reunido?

No, no tengo el gusto de conocerla personalmente y tampoco he tenido un diálogo con ella.

APENAS CUBIERTO EL 10 % DE LA DEUDA MILLONARIA

Jorge Corichi mencionó que, aunque no han terminado de pagar la deuda heredada, han logrado saldar el 10 % de ésta, con la liquidación del 50 % de laudos, sin descuidar las finanzas en turno.

Y aunque por la baja en recaudación la partida presupuestal para obras se redujo de 21 millones a 16 millones de pesos, pretende concretar, al término del año, alrededor de 60 obras comunitarias.

Lo que generaron en cinco años, pagarlo en un año resulta imposible, pero vamos a seguir cumpliendo con las obligaciones de la institución.

Añadió que la reducción de la nómina al 30 % (de 997 trabajadores a 745) y otras gestiones ha permitido el ahorro de nueve millones de pesos, por lo que augura una buena recaudación de fondos al finalizar 2022.

¿Cómo está la recaudación?

Buena, cuando llega la administración anterior, era el municipio con mayor recaudación y el municipio con mayor presupuesto, cuando termina su administración pasamos a ser el cuarto lugar, y el cuarto en presupuesto. Dejaron de hacer su trabajo de recaudación.

Hoy me da gusto que en los primeros cuatro meses del año pasado hicimos una muy buena recaudación, y hoy somos el número uno en recaudación.

¿Cómo es tu relación con el cabildo, con los presidentes de comunidad?

Muy buena la relación, en verdad les agradezco su comprensión porque nosotros les demostramos con números cómo está la situación, no les mentimos.

RECIBE CAPAM EN NÚMEROS ROJOS

Con una deuda de 28 millones de pesos, el alcalde morenista recibió la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, organismo que fue por muchos años uno de los pocos en el estado con números negros.

En lo que va del funcionamiento de la Capam no ha habido una sola denuncia de exalcaldes contra administraciones salientes, por lo que Corichi se convertiría en el primero en interponer una denuncia penal en contra de los que “resulten responsables”. Pero que, además, se sumarán las auditorías no solo del año pasado, sino las correspondientes a los años 2020, 2019, 2018 y 2017.

ACUSACIONES SIN FUNDAMENTO CONTRA EL DIRECTOR DE CAPAM

Otra de las críticas que ha recibido la administración de Corichi es la participación de asesores “extranjeros”, que dan la impresión de desconocimiento del entorno político y social del municipio que gobiernan.

Ante el cuestionamiento, argumentó que en su equipo solo hay dos personas que no son originarias del estado, cuya decisión responde a la “dinámica en la que se mueve el país y el mundo”.

Le parece que se trata de una acción muy natural y que “los tlaxcaltecas debemos estar abiertos”, pues se sabe que en varios estados e incluso países hay locales participando en todos los sectores.

Ahondando en el tema, se le externó un caso en específico y se trata del responsable de la Capam, Gabino Uribe García, quien enfrenta acusaciones en dos estados, a lo que el munícipe respondió tajante que se trata de señalamientos sin fundamentos, de los que, hasta el momento, no hay una denuncia formal.

En su defensa, Corichi Fragoso señaló que pese a haber recibido el organismo en número rojos con una cartera vencida de 55 millones de pesos, Gabino Uribe ha hecho un buen trabajo al lograr en un año sanear las finanzas.

“CUIDAR A QUIENES NOS CUIDAN”, LA ACCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

En el tema de seguridad, la administración morenista ha apostado por el incremento de elementos policiacos, y en lo que va del año se han incorporado 37 nuevos policías certificados y otros 17 más se encuentran en proceso. “Durante 12 años la Capital se mantuvo con 125 policías, y hoy culminamos el año con 21 nuevos elementos”, precisó Corichi.

Adelanta que entre sus acciones futuras está continuar equipando al cuerpo policíaco con 21 nuevas patrullas y un incremento salarial. “Haciendo un gran esfuerzo por parte de la administración, dimos un bono de productividad de mil pesos mensuales hace un mes, y para el siguiente año les incrementaremos otros mil pesos”.

Hizo hincapié en que el municipio de Tlaxcala es el número uno a nivel estado en tener el 96 % de policías certificados y el primero en tener una patrulla de género que atenderá específicamente a mujeres violentadas, cuyo vehículo será conducido por mujeres policías e incluirá la asesoría de una abogada y una psicóloga.

SERÁ EL TURISMO LA VOCACIÓN DE LA CAPITAL

Lograr una industria del turismo en la capital tlaxcalteca será una de las principales acciones en la administración del alcalde morenista, pues considera que explotar debidamente los atractivos de la segunda ciudad fundada en la Nueva España traerá beneficios económicos en cascada.

Actualmente trabaja en coordinación con los sectores turísticos, han diseñado rutas turísticas y promoción de la Capital, principalmente en estados circunvecinos.

Además, tienen en puerta iniciar trabajos con una empresa norteamericana, instalada en Nueva York, para el tema de relaciones públicas en Estados Unidos de América, dicha empresa es la misma que le trabaja a San Miguel de Allende.

Otro de los proyectos que destacó el munícipe durante la entrevista, fueron los fines culturales en el Centro Histórico, a fin de convertir este espacio en el principal encuentro de familias tlaxcaltecas.

Fue así que, a partir del pasado sábado 10 de septiembre, el primer cuadro de la ciudad capital fue convertido en un espacio completamente peatonal. Tal y como se observó en el pasado Pro Tour Challenge de voleibol playero, las avenidas Plaza de la Constitución y Juárez fueron ocupadas por mesas y sombrillas al aire libre, frente a la zona de los portales.

En cuanto a su relación con los artesanos, Corichi Fragoso dijo que las letras monumentales puestas en la plancha del zócalo capitalino son una muestra de reconocimiento a las manos artesanas no solo del municipio, sino a nivel estado, cuyo hecho ha tenido una muy buena respuesta de locales y extranjeros.

Es la artesanía más grande del estado, y queremos ser el parteaguas en el país como la primera ciudad que lo hace con material diferente.

Finalmente, adelantó que ni el zócalo capitalino ni la Plaza de la Constitución serán usados más para la venta de artículos que no son propiamente artesanías.

20 denuncias hay ante la PGJE y 30 administrativas

Jorge Corichi, alcalde de Tlaxcala: "Sí me convertí en un presidente administrador, porque es parte de mis fortalezas, y porque era necesario sanear las finanzas de una alcaldía desastrosa”

*Con información de Fabiola Caballero

