Un año, elección histórica | Faltó voluntad para la reforma electoral, recuerda Irma Garay

La prometedora reforma electoral promovida hace dos años por la Comisión de Asuntos Electorales, en ese entonces encabezada por Irma Yordana Garay Loredo, no fue aprobada ante el Congreso por las pugnas entre integrantes de la LXII Legislatura.

Local No hay necesidad de un “fondo moches”: Segob

Mientras los grupos partidistas argumentaban que no existían las condiciones para la dictaminación de los cambios a la legislación local, la entonces diputada local por el Partido del Trabajo (PT) acusaba a los opositores de inmadurez política, mientras se acercaban los comicios de 2021.

Entérate:➡️Irma Garay, nueva titular de la JCCP - El Sol de Tlaxcala | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Tlaxcala y el Mundo

En ese entonces, Garay Loredo sostenía que para poder lograr una reforma tenían que establecer un acuerdo con los ayuntamientos para cumplir con los tiempos, avalar las modificaciones y que el titular del Poder Ejecutivo cumpliera con la publicación en la Periódico Oficial del Estado; sin embargo, el tema se quedó sobre la mesa.

Faltó un poco de voluntad de parte de los compañeros que en aquel momento estábamos a cargo en el poder Legislativo, dice la ahora diputado federal en torno a la fallida reforma electoral. | Fabiola Caballero

A un año del inédito proceso electoral, la ahora diputada federal Irma Yordana revive las pugnas y trabas en torno a esta reforma que pretendía, por ejemplo, ampliar el umbral de votación para la asignación de diputaciones plurinominales.

Lee más:➡️ Diputados, obligados a cumplir Ley: Irma Garay

-Fueron meses de intensas discusiones, hasta ácidas yo diría, podría resumirnos ¿por qué no hubo reforma electoral?

Local En duda, Fondo de Fortalecimiento a las Finanzas Municipales

-Quizás faltó un poco de voluntad de parte de los compañeros que en aquel momento estábamos a cargo en el poder Legislativo. Recuerdo perfectamente que nuestro principal objetivo fue un parlamento abierto, y creo que ha sido de los parlamentos abiertos más destacados que hemos tenido en Tlaxcala, en el que participaron autoridades bastante importantes, académicos de nuestro estado; pero en aquel entonces no hubo voluntad de todos, sin embargo, dimos nuestro mayor esfuerzo.

-¿Cuál fue el principal obstáculo o problema?

Te recomendamos:➡️ Deben mujeres ocupar espacios de decisiones

-Había varios. El tema de las mujeres todavía nos cuesta mucho entenderlo en nuestro estado. El que las mujeres podamos ocupar cargos de elección popular. Uno de nuestros objetivos era que la mujer pudiera ocupar la posición número uno de las listas plurinominales porque creemos que esto no ha sido solo una lucha nuestra, ha sido una lucha de hace muchas mujeres atrás.

Local No se reintegran cuatro diputados

“Otra de las propuestas también era a una representación proporcional y, bueno, hablábamos también de temas de fiscalización que si algún candidato rebasaba el tope de campaña les fuera cancelada su candidatura, entonces, prácticamente hubo muchas voces, pero sobre todo la voz popular”, recuerda la exdiputada local por el PT.

Entérate:➡️ La legalidad estuvo por encima de todo: Irma Yordana Garay

Entrevistada en los jardines de un conocido restaurante de la capital tlaxcalteca, Yordana Garay reiteró que el tema de que la mujer encabezara las listas plurinominales no solo fue rechazada por líderes de los partidos, sino que en los hechos así ocurrió.

“Ahora el tiempo nos da la razón”, respondió la petista y añadió que tales acciones contrastaron la “histórica” legislatura que fue representada por 15 mujeres. “Tenemos que fomentar más esa famosa sororidad que estamos pidiendo tanto”, añadió.

Local Planean los diputados desahogar pendientes, en periodo extraordinario

Continúa leyendo:➡️ Irma Garay, nueva titular de la JCCP

-Hubo voces en el sentido de que la Reforma electoral no se analizó con suficiente tiempo, que si bien las propuestas se habían presentado con anticipación, la discusión se redujo a unas semanas, ¿Coincide con ese comentario de ese entonces? ¿Qué pasó?

-Recibimos propuestas de otros compañeros de partidos de oposición al nuestro, pero vuelvo a insistir, era una reforma incluyente, donde se incluían todas las voces de los compañeros, algunos no participaron en el parlamento abierto.

-Pero usted interpuso una denuncia para echar abajo la reforma o ¿fue el bloque opositor el que interpuso la denuncia para dejar fuera la reforma?

Entérate:➡️ Reforma ilegal, dicen algunos legisladores

Local Morena y aliados ganan diputaciones federales

-Ni siquiera pasó la reforma, aunque nosotros hicimos todo el movimiento en tiempo y forma, en orden. Estábamos iniciando la pandemia y aun así hicimos foros abiertos al público con los medios que teníamos, a través de internet.

Después de semanas de discusiones, la entonces presidenta de la Comisión Electoral señala que, si bien se sintió decepcionada por los resultados, le sirvió de aprendizaje para fortalecerse como legisladora ahora en el Congreso de la Unión. “Me deja un antecedente importante histórico”, añade.

Lee más:➡️ Inmadurez política frena reforma: Irma Yordana Garay

-A un año, ¿cómo se siente? ¿Sirve esa decepción?

-No, ya está superado. Ya son tiempos nuevos, distintos, son nuevas realidades. Ahora estamos muy enfocados. Recibimos una reforma electoral que ha mandado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que está en análisis; el PT va a proponer una también. Creo que mi aportación en el Congreso de la Unión va a ser importante y voy a hacer que se escuche mi voz porque me interesa también que en Tlaxcala haya una reforma importante.

Local Regresan diputados a labores legislativas

-¿Hubo “machismo legislativo”?

Te puede interesar:➡️ Deben valorarse fondos del campo: Irma Yordana Garay

-Pues sí así se le llama, “machismo legislativo”, podría ser que sí. Les ha costado a los hombres admitir que una mujer pueda tomar decisiones, todavía seguimos siendo un país muy desigual, hay mujeres que ganan mucho menos que los hombres en este momento y que hacen más funciones. Entonces es una lucha que tiene que seguir.

SANA RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS ELECTORALES

La diputada federal Irma Yordana Garay sostuvo que su relación como presidenta de Asuntos Electorales con los representantes de los órganos en su momento fue buena y sana, pues para los legisladores al frente era muy importante escuchar las propuestas que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Instituto Nacional Electoral tenían, “muestra de que teníamos esta voluntad de trabajar tanto con el OPLE, como con el INE, que ellos fueron invitados especiales a nuestra discusión (…) porque al final ellos son quienes llevan los procesos electorales”.

Local Gana la 4T los tres distritos federales

No dejes de leer:➡️ Aplaza ITE audiencia de pruebas de diputados

Aunque en ese entonces el OPLE denunciaba que el Congreso escatimó recursos para la realización de los ejercicios democráticos, Garay reconoció que el Instituto ha hecho mucho con poco recurso. Por lo que espera que en Tlaxcala se use pronto la urna electrónica, en la que se pudiera practicar este ejercicio tan importante para la democracia. “Y tenemos claridad que se necesita de un buen presupuesto”.

DESECHADA DENUNCIA POR VIOLENCIA POLÍTICA

Entérate:➡️ Busca Irma Yordana Garay generar un precedente

En mayo de 2020, Irma Yordana y otros nueve diputados promovieron una denuncia por violencia política en razón de género ante la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) por un bloque de 13 diputados, sin embargo, medio año después, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el medio de inconformidad.

Local Morena y sus aliados retienen el Congreso de Tlaxcala

En ese sentido, la diputada sostuvo que pese a ser víctima de violencia política, le ayudó a motivarse, e incluso fue llamada para dar una plática sobre ese tema en Ecuador.

Los detalles:➡️ Hoy tratarán votación de revocación de mandato

-Sostengo que fui víctima de violencia política, sin embargo, eso me motivó más, me alentó a seguir defendiendo mujeres porque no es fácil ser mujer y estar en la política, no es fácil ocupar un puesto de representación popular, no es fácil tomar decisiones por muchos miles de tlaxcaltecas que confían en ti. Creo que lo más importante de las mujeres en la política es no callarse

IRMA GARAY LOREDO EXDIPUTADA LOCAL

Más información:➡️ Confrontación de diputados del PT se agudiza

Sostengo que fui víctima de violencia política, sin embargo, eso me motivó más, me alentó a seguir defendiendo mujeres porque no es fácil ser mujer y estar en la política”

Local Xicohtzinco pide nueva elección, denuncian "mano negra" del presidente municipal

Yordana Garay reiteró que el tema de que la mujer encabezara las listas plurinominales no solo fue rechazada por líderes de los partidos, sino que en los hechos así ocurrió.

Con información de Máximo Hernández

TE RECOMENDAMOS: ⬇️





Local Confirma PREP triunfo de Lorena Cuéllar Cisneros

Local Gracias a todos por su apoyo y confianza: Anabell Ávalos