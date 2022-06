Un año, elección histórica | "Soy la misma, pero menos confiada"; Anabell Ávalos agradece los más de 230 mil votos

“Gracias a los más de 232 mil electores que confiaron y votaron por mí en la elección del seis de junio de 2021”, es el mensaje con el que Anabell Ávalos Zempoalteca resume su sentir a un año de esos comicios.

Local Un año, elección histórica | En 2021 cambió el mapa político local

Consciente de que a “Unidos por Tlaxcala”, la coalición que encabezó, no le fue bien en los comicios del año pasado, ha dado vuelta a la página y sabe que cada actor de ese proceso debe asumir su responsabilidad en los resultados de la jornada.

Sin decir nombres y sin hacer señalamientos directos, Ávalos Zempoalteca lamenta que haya habido traiciones y simulaciones en la elección de 2021.

Así, a un año de la jornada por medio de la cual fue renovada la totalidad de los cargos de elección en Tlaxcala, la expresidenta municipal de la capital comparte que para ella fue una experiencia que le dejó muchos aprendizajes y lecciones -buenas y malas-.

La excandidata Anabell Ávalos Zempoalteca se dice agradecida con los miles de ciudadanos que confiaron en el proyecto que encabezó. | Everardo Nava

“Ya le di vuelta a la página”, dice, y aunque relata que esos 12 meses no fueron fáciles, sabe que esa reflexión la llevó a entender que la familia es la única que siempre está, y que en el triunfo hay muchos amigos, pero en la derrota el teléfono deja de sonar.

En las instalaciones de esta casa editora, advierte que no dejará la política porque es parte de ella, de su ADN y de su vida, y que, por el contrario, siempre servirá a Tlaxcala como una mujer honesta, clara, transparente y de resultados.

MUJER AGRADECIDA

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la excandidata a la gubernatura cuenta que para agradecer el apoyo ciudadano hace unos días inició una gira por los municipios del estado.

Refiere que hacer ese recorrido fue una decisión personal y no partidista, en donde es acompañada principalmente de su hijo, hija y su asistente, así como de los liderazgos políticos de las demarcaciones que visita, y en ocasiones de los dirigentes de los partidos con lo que fue en coalición (Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista)

Estoy muy contenta porque me ha ido bien, la respuesta que he recibido es extraordinaria y para mí es igual de importante hablar con tres que hablar con 200 personas”, señala.

Añade que en ese recorrido, aunque no es político, hace suyas las exigencias y demandas de los grupos vulnerables, pues escuchar lo que viven y por lo que pasan las personas la motivan a no parar.

También reconoce la labor de los líderes y lideresas de los partidos políticos de la coalición, al recordar que no fue un proceso fácil y que se complicó en ocasiones, como cuando intentaron conjuntar a los candidatos y candidatas de cinco institutos políticos a presidentes y presidentas municipales.

“Pero les agradezco porque confiaron y creyeron en mí, en una mujer sencilla, producto de la cultura del esfuerzo, porque formar la coalición no fue fácil, pero tampoco fue complejo”, apunta.

UN AÑO DE REFLEXIÓN, TIEMPO IDEAL

Cuestionada sobre su decisión para agradecer a la ciudadanía el respaldo casi un año después de la jornada electoral, Anabell Ávalos responde que es el momento ideal, y aclara que no es tarde ya que todo llega a su tiempo.

Comenta que después de las elecciones no se escondió y nunca salió del estado, ni de su casa donde vive desde niña, y que ese año se dedicó a su familia y a atender su negocio de café restaurante.

“Después de todo lo que viví, entendí que la familia es lo más importante, porque las victorias tienen muchos amigos, pero las derrotas no tienen amigos”, expresa.

Agrega que ahora, y lo comparte como consejo, se dedica a disfrutar el momento y a su hijo e hija, sobre todo porque la pandemia por Covid-19 arrebata amigos y familiares.

“Y a un año de la elección me preguntan ¿por qué apenas?, y yo les explico el motivo, pues si en agosto (de 2021) iba a dar las gracias a la ciudadanía quizá hubiera ido con una cara larga o cara triste, y quizá con un discurso no apropiado, porque para todos no fue un proceso fácil”, detalla.

SOY LA MISMA, PERO MENOS CONFIADA

Por diversas circunstancias que cataloga como obvias, la priista alude que ya no es la misma Anabell del año pasado, pues el proceso electoral y un año de reflexión le dejaron un aprendizaje y un crecimiento que nunca antes había tenido.

Al relatar que ya veía venir la simulación y traiciones en el pasado proceso electoral, expone que le costó asimilar esos escenarios, pero se trata de situaciones que ya superó “porque en la política las personas tienen que saber que de eso se trata”.

Con una sonrisa y entre bromas al ser entrevistada, la política tlaxcalteca asegura que nuevamente es ella, y que sigue siendo la misma Anabell humilde y sencilla, pero menos confiada.

EN SU MOMENTO LLEGARÁN CARGOS

En respuesta a la pregunta de sus posibles aspiraciones a dirigir al tricolor en el estado, Ávalos Zempoalteca expresa que desde cualquier trinchera ayudará y colaborará en todo lo que sea necesario, pero que en estos momentos su única intención es unir y trabajar juntos.

Además, explica que busca ayudar en lo que pueda a los tlaxcaltecas, y que cuando no tiene la posibilidad de hacerlo por lo menos los escucha para hacer más ligera su carga.

Sin embargo, adelanta que en noviembre pasado la invitaron a presidir la asociación civil “Causa Común Tlaxcala 2021” y en los próximos días rendirá protesta a ese encargo, ya que actualmente están en la conformación de los enlaces municipales.

Con relación a sus planes para ocupar algún cargo político, señala que las cosas llegarán cuando deban llegar, y mientras eso pasa seguirá trabajando tal como lo ha hecho siempre.

NO PERDÍ, PERDIÓ TLAXCALA

“Yo no perdí, perdió Tlaxcala”, fue la respuesta a una pregunta hecha con relación a la derrota electoral del año pasado.

Y es que aseguró que con esa votación “extraordinaria” la coalición demostró lo que se puede hacer con una campaña austera y sin recursos, sobre todo porque esos sufragios en su mayoría fueron de la sociedad civil, personas que no están ligadas a algún partido político.

- ¿Cómo fue el 6 de junio para Anabell Ávalos?

- Fue un día importante, todo el equipo estuvo trabajando.

-¿Para usted no significó una derrota del 6 de junio?

-Para mí no. Perdió Tlaxcala, y reitero, fueron otros factores los que influyeron en los resultados, así como ocurrió en la jornada electoral de pasado domingo en otros estados del país.

“Pero no me regreso atrás, soy una mujer que da vuelta la página y sigue hacia delante, porque los factores de ese resultado están saliendo y de lo que sucedió no seré yo quien lo diga, porque estoy en una nueva etapa, para seguir adelante”, agrega.

-¿Usted no está decepcionada del PRI?

-Los partidos no son malos, son malas las personas que los traicionan, quienes no son leales y no son agradecidos, y yo agradezco a mi partido todas las grandes oportunidades que me ha dado.

-Defina el 6 de junio de 2021 para usted. ¿A un año, cómo lo ve?

-Yo sí sabía desde días antes (de la jornada electoral) qué es lo que estaba pasando, creo que hicimos un esfuerzo titánico todos; ese cierre de campaña demostró muchas cosas, no se había visto nunca antes un evento así, sin recursos.

-¿Por qué no hubo recursos? Hay quienes señalan que no tuvo el apoyo de su partido, del gobernador en turno.

-Yo creo que el Ejecutivo (el exgobernador Marco Antonio Mena) debió de haber tenido la responsabilidad y el compromiso de refrendar el triunfo, Tlaxcala lo sabe y yo no hablaré más del tema porque no tiene caso y no vale la pena.

Al despedirse, la política de destacada trayectoria enfatiza la importancia de agradecer a todos los y las tlaxcaltecas el apoyo brindado, al tiempo que envía sus parabienes a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

EXCANDIDATA A LA GUBERNATURA, ANABELL ÁVALOS

La política tlaxcalteca aseguró asegura que nuevamente es ella, y que sigue siendo la misma Anabell humilde y sencilla, pero menos confiada.

Con información de Karla Muñetón





