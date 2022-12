HyH es campeón del torneo Seven vs Seven

HyH venció 3-2 a Furia para conquistar el torneo dominical de la cancha Seven vs Seven, en la comunidad de Ocotlán, Tlaxcala.

Los monarcas, fusión de los extintos equipos Huracán e Hidalgo, está integrado por jugadores de las colonias San Gabriel y La Joya.

Duelo final

El duelo final fue cerrado, en una tarde con una temperatura agradable a 23 grados centígrados.

Los goles de los campeones llegaron a la portería contraria a través de Esaú Luis Pascual, Marco Pavón y Jason Gómez Hernández.

En el torneo regular, HyH obtuvo el segundo lugar de la tabla general con 28 puntos luego de 12 jornadas disputadas.

Su rival, Furia, fue el primer lugar con 29 unidades.

HyH en la liguilla eliminó en cuartos de final a Máquina del Mal, por marcador de 4-2 y en semifinales superó 2-1 a Burros Blancos.

Dedicatoria emotiva

}Julio César García Zavala, futbolista al frente del equipo, dedicó la corona a sus familiares y “a los seres queridos, que ya no nos acompañan”.

Los ganadores tienen siete años de vida deportiva y anteriormente lograron subcampeonatos, por lo que este triunfo es el primer título luego de tres años.

Al término de la final, Mario Popocatl Sandoval, directiva de la cancha Seven vs Seven, premió a los mejores equipos y jugadores.

GOLEO

Nery Padilla Sánchez, de HyH, con 29 goles fue el campeón de goleo individual.

