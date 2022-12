Amigos, campeón de cancha Garden

El club Amigos de Tlaxcala se adjudicó el campeonato 2022 de la cancha Garden al vencer a Diamantes, por marcador de siete goles a dos.

Por los vencedores anotaron Edgar Sandoval en cuatro ocasiones y cerraron la cuenta Ariel Méndez, Roberto Delgado y Óscar Sandoval, este último artillero fue el campeón goleador con 52 goles.

El rival en turno tiene como base a futbolistas que se coronaron en el pasado torneo de la Liga Chiautempan de futbol soccer.

Los ganadores alinearon también a Edgar Sandoval, Abraham Gutiérrez, Emiliano Sandoval, Eduardo Junco, Iván Rodríguez, David Romero y Yael Mendieta.

El torneo reunió a 13 equipos y Diamantes fue líder general de la fase regular con 33 puntos en 12 juegos, mientras que Amigos se ubicó en segundo lugar, con 30.

El club apizaquense ha logrado ser campeón en diversos torneos del estado y ganado campeonatos en las mejores ligas del estado, campeonatos de Copa Telmex y dos subcampeonatos, además de ser campeón en varias ocasiones en la cancha Seven vs Seven y actualmente bicampeones de los torneos sabatino y semanal en la cancha Fútbol Garden de los gemelos Tapia.

Amigos surgió en 2006 de la mano de Rogelio Méndez Martínez, lo hizo originalmente como su nombre lo dice, por amigos de la infancia que pertenecieron a la escuela de fútbol América, dirigida por José Escalante, mejor conocido como “El Tío”.

