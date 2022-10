Pide madre de familia que Abril regrese al CBTA 134

Rosa N., madre de familia acusada de golpear a una alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) plantel 134, ubicado en Tetlanohcan, dio la cara para dar su versión de los hechos y pidió que el caso sea esclarecido para que su hija pueda continuar sus estudios.

Mencionó que la menor de edad fue expulsada del plantel y lleva más de una semana sin tener clases, por lo que pidió que las autoridades educativas reconsideren la determinación para que pueda regresar a la institución, donde cursaba el tercer semestre.

De lo contrario, solicitó que también sea expulsada la otra alumna involucrada en el hecho de violencia, pues el pleito fue entre las dos estudiantes, pues descartó que haya golpeado a una menor de edad.

Reconoció que sí acudió al lugar e hizo el comentario que es audible en los videos -que eso le pasaba por querer llevar a su hija a la prostitución-, pero jamás tocó a la alumna y tampoco llevaron palos y piedras como han argumentado, además aclaró que no se dedica a la tala clandestina.

Incluso, dijo que ella y su familia han sido víctimas de amenazas, robo de fotografías personales y acoso en redes sociales tras el hecho ocurrido el pasado 30 de septiembre a las afueras del plantel.

Mencionó que hace tres días denunció el caso por amenazas ante el Ministerio Público en Chiautempan y explicó que no lo hizo antes debido a que tenía miedo de salir de su hogar y ser agredida.

Externó que los padres de familia de Mareli, la otra alumna agredida, han movilizado a personas de Tetlanohcan y otros municipios para atacarlos, de ahí que teme por su vida y los responsabilizó por lo que pueda pasarle.

Incluso cuestionó la gravedad del estado de salud de Mareli y solicitó el diagnóstico de un médico legista, debido a los rumores que fue apuñalada, perdió la vista por un momento o que estuvo entre la vida y la muerte.

Rosa N. lamentó que esos comentarios hayan provocado que sea tratada como delincuente en redes sociales y exhortó a las autoridades a investigar y esclarecer el hecho.

Si las autoridades determinan que soy culpable lo voy a aceptar, pero no le pegué a la alumna, sí llegué al lugar como cualquier madre lo hubiera hecho para defender a su hija, ya no quiero que se metan con mi familia.

Respecto al director del CBTA 134 dijo que la ha buscado para firmar un convenio, pero le sugirió que el encuentro fuera en un lugar ajeno a la institución.

No voy a firmar ningún documento, le he pedido al director que también expulsen a la otra chica porque ambas se pelearon, los maestros y policías escucharon cuando el padre de Mareli confirmó que se llevarían a mi hija para prostituirla y no hicieron nada.

MARELI ME AMENAZABA Y AGREDÍA: ABRIL

Abril, joven que cursaba el tercer semestre en el CBTA 134, narró que desde el inicio de clases tuvo rencillas con Mareli, alumna que fue golpeada y hospitalizada, pues eran constantes los empujones y amenazas al interior del plantel.

Compartió que, en diversas ocasiones, Mareli y su amigo Daniel, la intimidaban con el argumento de darle un “levantón” para llevarla a trabajar en la prostitución y le daban la opción de elegir entre Tijuana o Oaxaca, hecho que puso en conocimiento del subdirector, su tutor y en prefectura, quienes coincidieron que las amenazas eran graves, pero la respuesta del director del CBTA 134, Francisco Gómez, fue que no le competía el asunto y la envió con el encargado de tutorías.

Abril reveló que existe un escrito que le solicitó el encargado de tutorías en el CBTA, que describe cuándo y cómo ocurrieron las amenazas y empujones, pero desconoce dónde quedó ese papel.

La joven reveló que Mareli y Daniel la videograbaron y le tomaron fotografías en el club de danza y se comunicaron con una persona vía telefónica para decir que ya tenían las imágenes de la chica que llevarían a trabajar y que podían pasar por ella a la salida o el día que quisieran.

Ante esto, Abril dijo que al concluir las clases le pidió a su mamá que fuera por ella, pues tenía miedo que realmente se la llevaran para prostituirla.

Mi tía pasó por mí en una camioneta, mi mamá venía encontrándonos a pie y se acercó a la unidad, nos dijo que la acompañáramos al baño y me bajé de la camioneta, en ese momento iba pasando Mareli y le pedí que borrara mis fotos y videos, pero ella me gritó y me jaló el cabello, solo me defendí y comenzamos a pelear, entre los jaloneos logré tirarla y en ese momento se acercó mi mamá, pero nunca le pegó a Mareli, la pelea fue entre las dos, aseguró.

Dijo que una maestra se acercó, pidió calma y que se trasladaran a la escuela, pero el resto de docentes y personal de la escuela le dio el lado a Mareli y la resguardaron, en ese momento llegaron elementos de Seguridad Municipal y los padres de Mareli, quienes estuvieron a punto de agredirla.

Los policías dijeron que nos iban a poner a disposición a ambas partes por alterar el orden público, los profesores escucharon esto y le dieron el lado a los papás de Mareli y los resguardaron en la institución, a nosotros nos trasladaron a una mesa especializada en trata de personas, pero no procedió a más, concluyó.

Desde ese día hasta la fecha, la familia de Abril debe soportar los ataques en redes sociales y que exhiban sus fotografías.

