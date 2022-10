Exclusiva | Hincada, me obligaron a pedir perdón: Mareli, alumna agredida

“Me golpearon entre varias mujeres, me hincaron y obligaron a pedirle perdón de rodillas a Abril, después perdí el conocimiento”, narró Mareli N., joven estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 134, ubicado en Tetlanohcan, agredida a su salida de clases.

No me dijeron por qué fue, solo llegaron a golpearme… logré identificar a Abril y a otras señoras, no estoy segura si eran su mamá y sus tías, pero sí eran sus familiares, agregó en entrevista exclusiva con El Sol de Tlaxcala tras el ataque que sufrió la tarde del pasado viernes 30 de septiembre.

Por la golpiza, la joven de 15 años de edad registra una lesión cervical que la mantendrá en observación durante dos semanas, además presenta visibles hematomas en el rostro y cuerpo.

Pobladores de Tetlanohcan protestaron en el exterior de la alcaldía por la violencia suscitada el pasado viernes en el CBTA 134 y respaldaron a los padres de la víctima Mareli N. Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Por este hecho, que ha conmocionado a la comunidad estudiantil del CBTA y a la población en general de la región, los padres de la menor de edad demandaron la intervención de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, así como de las autoridades educativas y de procuración de justicia para que lo ocurrido no quede impune.

Mareli N. es originaria de La Magdalena Tlaltelulco y tenía solo un mes de haber ingresado al CBTA 134, donde cursaba el primer semestre, pero la agresión ha cambiado sus planes, pues ya no regresará a esa institución para continuar con su formación del nivel medio superior.

La alumna narró que el día de la agresión, a las 13:30 horas, salió de la institución para abordar el transporte público con dirección a su domicilio, pero al estar bloqueada la calle con una camioneta negra (propiedad de las agresoras), caminó por la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y fue justo frente a la Técnica 10 del mismo lugar que una mujer adulta, al parecer Rosa N., madre de Abril N., le propinó un golpe con puño cerrado en la cara que la hizo perder el control y caer.

Una vez en el suelo, las demás mujeres se abalanzaron y continuaron pegándole, entre ellas Abril N., alumna de 17 años de edad que está recursando el tercer semestre en el CBTA y con quien un día antes de la agresión tuvo un percance, al ser señalada Mareli de coquetearle a su novio.

Añadió que la agresora Rosa N. la tomó del cabello, la hincó y le dijo que le pidiera perdón a su hija Abril para que la soltaran, y aunque no había una razón para hacerlo, Mareli N. cedió para que dejaran de golpearla, para luego perder el conocimiento.

Ese día, Mareli N. no iba sola, caminaba con un compañero de nombre Armando, quien no solo fue testigo de la golpiza, sino que también recibió agresiones.

Armando les dijo a las señoras que me soltaran, pero en ese momento el papá de Abril se le fue encima y comenzó a golpearlo, tiene una pierna lastimada; a otro compañero intentaron atropellarlo con una camioneta, en total son entre cinco o seis lesionados, todos son alumnos.

Al momento de la agresión, otros compañeros trataron de defenderla, pero también fueron golpeados por el grupo de personas que llegó con palos, piedras, varillas y todo lo que pudieron. En total eran más de diez los agresores.

Pobladores de San Francisco Tetlanohcan protestan este lunes al exterior de la Presidencia Municipal de Tetlanohcan. Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Cuando comenzaron a golpear a los compañeros, me dejaron tirada y una alumna aprovechó el momento para levantarme y llevarme al plantel, los maestros cerraron la puerta con cadena y candado para resguardarme, pero los padres de familia comenzaron a aventar piedras y continuaron con agresiones verbales.

Al interior del CBTA 134, la joven reveló que sufrió dos crisis que le impedían respirar, entonces fue traslada a prefectura para ser auxiliada y la psicóloga de la institución logró reestablecerla, pues aun no llegaban los policías municipales.

“Aunque los agresores seguían afuera le marqué a mis papás, llegaron y ya no supe más”.

Mareli N. descartó que haya amenazado a Abril con inmiscuirla en trata de personas, como ha circulado en redes sociales, pues ella y sus papás se dedican al comercio como vendedores de frutas y verduras, actividad que han hecho por años y la gente de su región lo puede corroborar.

Incluso, dijo que el jueves, un día antes de la agresión, fue empujada por Abril al interior de la institución, hecho que reportó con el subdirector del plantel para evitar algún inconveniente.

Ella -Abril- también dijo que “la grabé en el club de danza, pero no fue así porque a la hora que es la clase estuve en subdirección, no vamos en el mismo club, no pude grabarla con el celular como dijo”.

Además, descartó tener algún tipo de relación de compañerismo o amistad con la acusada, pues no comparten amigos porque cursan distintos semestres.

EXIGEN JUSTICIA

De acuerdo con los padres de la joven agredida, la tarde del viernes llevaron a la menor con un médico particular para revisarla, pero al continuar con malestares, la mañana del sábado la llevaron al Hospital General donde fue internada y la dieron de alta el domingo.

Revelaron que, derivado de la golpiza, Mareli presentó vómito en el hospital y requirió oxigeno porque su respiración no tenía un ritmo normal, pues buscaban evitar un paro cardíaco.

Aseguraron que las lesiones más severas son en la cervical y los hematomas en el estómago y la cabeza, lo cual fue revelado en las placas, pero también tiene marcas en el cuello, pues la querían estrangular.

De acuerdo con la madre de la afectada, le han ofrecido reparar el daño, pero ella no quiere dinero, pide justicia para que el caso no quede impune, por lo tanto, solicitó la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Compartió que un día antes de la golpiza, su hija le comentó que le querían pegar, supuestamente por un compañero del plantel novio de Abril N., pero ella negó hablarle.

El día de la agresión mi hija me comentó que tenía miedo, que no quería ir a la escuela porque la habían amenazado con pegarle, aun así se fue a estudiar, yo estaba trabajando, soy comerciante de frutas y verduras, más tarde me marcó para pedirme que fuera a verla porque le habían pegado, en ese momento creí que era un inconveniente entre alumnas.

Al llegar al plantel, cuestionó a los policías municipales por no actuar contra los agresores, quienes también le dieron un golpe en el labio.

Acusó que los elementos de seguridad estaban a favor de los agresores y no actuaron como deberían. “Solo me dijeron que fue negligencia del director por no llamarlos antes para reportar el hecho”.

Finalmente, dijo que los agresores fueron subidos a la patrulla porque los llevaban detenidos, pero no fue así, simplemente los sacaron del lugar.

DENUNCIAS

Los padres de Mareli N. interpusieron una denuncia por amenazas, lesiones y lo que resulte ante la PGJE, mientras que otro estudiante hizo lo propio por tentativa de homicidio al intentar ser atropellado.

10 personas adultas aproximadamente llegaron a agredir a la menor y a otros estudiantes.

*Con información de Moisés Morales

