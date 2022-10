No nos sentimos seguros: alumna del Cbta

“Yo vengo a pedir que nos protejan como estudiantes, porque no podemos ir a estudiar sin sentirnos seguros”, exigió una alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 134.

La estudiante menor de edad, de la que no se reveló el rostro ni el nombre, a petición de los manifestantes, para su protección, expresó sentir miedo sobre los hechos registrados, con el riesgo de que en otra ocasión ella o sus compañeros sean violentados.

No puedo creer que, a una adolescente como yo, unas personas adultas que se supone deben tener mayor criterio decidieron agredir a una de mis compañeras, nos tienen espantados esos señores que golpearon a una niña y por eso les pido protección, demandó la alumna al presidente municipal de Tetlanohcan, Francisco Rodríguez Mendieta.

Con la exigencia de justicia, mayor seguridad y cero impunidades, padres de familia de estudiantes que cursan sus estudios en el CBTA 134 de Tetlanohcan, protestaron al exterior de la presidencia municipal.

En un ambiente tenso y de hartazgo por parte de los pobladores que se sumaron a la protesta, demandaron al alcalde, Francisco Rodríguez Mendieta, la destitución de los elementos de la policía municipal, en turno, que atendieron el reporte de agresión de Mareli N., alumna del CBTA 134 el 30 de septiembre.

Debido a que los manifestantes señalaron que no actuaron de manera oportuna, además de proteger a la agresora identificada como Rosa, madre de una estudiante de la misma institución, quien también participó en la agresión.

La inconformidad aumentó al externar que los elementos de seguridad municipal no cuentan con armamento para proteger a la población, debido a que el mismo alcalde señaló que no era posible porque aún no acreditan sus exámenes de control y confianza.

Resultado de las agresiones -que constan en videos que han circulado en redes sociales-, padres de familia de alumnos de la institución de educación media superior reclamaron vigilancia constante en la institución por la Policía Estatal, al argumentar que no confían en la seguridad del municipio.

Derivado de la inconformidad por la agresión registrada a la estudiante, la ciudadanía pidió la garantía de las condiciones de seguridad en la demarcación al alcalde y el cambio de los elementos de seguridad municipal, pues aseguraron que algunos de ellos están identificados como “talamontes”.

Tal situación ha generado desconfianza entre la población, pues la madre agresora de la menor de edad está identificada con un presunto grupo de “talamontes”, por lo que vecinos de Tetlanohcan asegura está protegida por la autoridad.

Ante estas acusaciones, los padres de familia fueron convocados a crear una comisión para señalar a los elementos policiacos que querían fueran removidos del cargo, sin embargo, se negaron por el temor a represalias.

