Madre de familia desmiente haber golpeado a alumna del CBTA 134

Este día, la señora Rosa, mamá de Abril N., aseguró que son falsas todas las acusaciones hechas en su contra, referentes a que presuntamente golpeó a Mareli N., una alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 134, ubicado en Tetlanohcan.

Tras solicitar a la opinión pública escuchar su versión sobre el conflicto, la señora Rosa sostuvo que en ningún momento tocó a la alumna y que por eso decidió "dar la cara", precisamente porque es inocente de todos los señalamientos que han vertido en su contra desde hace más de una semana.

Acompañada de su hija la joven que fue expulsada al ser una de las protagonistas de la riña, la señora Rosa explicó que su hija únicamente se defendió de una serie de agresiones y amenazas de Mareli y otros alumnos de esa escuela de ser prostituida, ante una inacción de las autoridades educativas del CBTA 134.

Estoy aquí para dar la cara porque nunca le pegué; mi hija se defendió ante amenazas de ser prostituida, aclara doña Rosa. Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Incluso propuso que un médico legista certifique las lesiones que presuntamente sufrió Mareli, y dijo que si comprueban que ella agredió a la menor entonces asumirá las consecuencias.

Por el hecho de que nosotros seamos pobres o no tengamos los recursos necesarios no se vale que hagan más de lo que no. Yo quiero que esto se esclarezca y que sea la autoridad la que determine, y si dice que soy culpable lo acepto, pero yo no le pegué y no la golpeé, indicó.

Además, lamentó que desde que ocurrieron los hechos los papás de Mareli han organizado una serie de protestas en su contra y de su hija, y hasta los responsabilizó de incitar a la violencia a la población de Tetlanohcan, pues han pedido lincharlas.

Yo no me meto con su familia, y ellos me han tratado de talamontes, nosotros no nos dedicamos a eso y la gente nos conoce, ellos incluso están subiendo a redes sociales fotos de mi familia y hasta de mi hijo que es menor de edad, expresó.

LA VERSIÓN DE ABRIL N.

En tanto, Abril N. relató que desde que inició el actual ciclo escolar Mareli, junto con otros compañeros, la insultaron, la agredieron e incluso en varias ocasiones la grabaron y le tomaron fotografías con la amenaza de que ese material sería usado para prostituirla en otros estados.

Un día al salir del baño Mareli estaba con Daniel y me dijo: en cualquier momento te podemos dar un levantón... Y hasta te doy a elegir en dónde quieres trabajar, en Tijuana o en Oaxaca, expresó.

Añadió que el día del conflicto ambos alumnos, Mareli y Daniel, hicieron una llamada a una persona a la que presuntamente le comentaron que ya le habían enviado a su teléfono las fotos y videos de la chica que se llevaría a trabajar, y que le preguntaron que si a la hora de la salida de la escuela podría pasar por ella.

Abril contó que esas amenazas las comentó con un profesor, con el subdirector, con su tutor, con una prefecta y hasta con el director del CBTA, quien decidió evadir el tema y canalizarla con el encargado de tutorías, quien únicamente le solicitó escribir los hechos en una hoja de papel.

Yo le hablé a mi mamá y le dije que fuera por mí porque yo tenía miedo que me dieran el levantón y me llevaran a prostituirme, añadió.

Comentó que ya de camino a su casa hicieron una parada para ir al sanitario y que fue en ese momento cuando se encontraron con Mareli, a quien le solicitó borrar sus fotos y videos, para posteriormente liarse a golpes en la vía pública.

Mi mamá solo se acercó, claramente se ve en el video que ella no le pegó, solo nos peleamos las dos; mi mamá sí le gritó que eso le pasaba por meterse con su hija. Luego llegó una maestra que no estaba en el momento de la pelea y también dijo que mi mamá sí pegó, comentó Abril.

Indicó que algunos minutos después arribaron los papás de Mareli, quienes continuaron con las amenazas de prostituirla, y ante la alteración del orden público intervinieron policías municipales.

Abril y su mamá solo piden justicia, no ser señaladas como hasta el momento lo han hecho y dar un castigo justo a las dos, no solo a ella.

