Procede DGETA con la expulsión de alumna que agredió a su compañera

La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) avaló la expulsión de una alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 134, de Tetlanohcan, por la agresión a una de sus compañeras.

Esta determinación inconformó al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses Hernández, quién señaló que estás medidas no pueden ser consideradas por las instituciones como correctiva.

Insistió que la Sepe no está de acuerdo con la expulsión de estudiantes, aunque existan pruebas de que participó en la agresión de su compañera, pues antes comentó tendrán que investigar si esta conducta es resultado de que pueda ser víctima de violencia en su hogar.

En entrevista, Meneses Hernández comentó que la presión de los padres de familia obligó a la DGETA a que la alumna fuera expulsada, pues en un principio la determinación era en contra de que la alumna dejara de pertenecer a la plantilla de estudiantes.

El titular de la Sepe comentó que aunque no están conformes con la decisión, no pueden como autoridad intervenir para que la estudiante se integre nuevamente al CBTA 134, pues el subsistema es coordinado por la federación, no obstante, señaló están en pláticas para que la puedan modificar la sanción.

En tanto, esta es una de las primeras sanciones que se esperan por los hechos de violencia registrados, pues existen un par de denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para determinar responsabilidades.

