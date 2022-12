Lesión aleja a Rodrigo Salinas de Primera División

Una lesión en los meniscos de su rodilla derecha alejó al apizaquense Rodrigo Salinas Dorantes de la Primera División profesional.

El jugador se vio afectado cuando militaba con los Diablos Rojos del Toluca, por lo que tras su recuperación está en espera de recibir alguna oferta para volver al máximo circuito.

El deportista comentó a este Diario que uno siempre como jugador está expuesto a lesiones, en mi carrera nunca había tenido una, ahora al final del torneo, cuando se acaba mi contrato, me pasa esta lesión, por lo que se me complicó todo para agarrar equipo, sabemos que así es el futbol, sino todos estaríamos jugando a los 40 años.

Salinas Dorantes señaló que ha disfrutado por 14 años el ser futbolista profesional, “estoy contento, ahora hay que esperar, sino tenemos otros proyectos”.

Sobre el rumor de que reforzará las filas del club estatal de la Liga de Expansión MX, mencionó que es una versión falsa, “fue un rumor, por mi encantado de ir, de jugar en mi tierra, que siempre la he querido, siempre la llevé representando con el número 29 en la espalda”.

El defensor señaló que “siempre uno busca seguir jugando, es lo que más me gusta, lamentablemente cuando pasas de los 31 o 32 años, eres como ya viejo, aunque estás en buen nivel, con experiencia, como un jugador maduro; así es el futbol, me tocó disfrutar bastante”.

Por otro lado, al hablar de la selección nacional, reconoció que siempre está rodeada de mucha presión, “ahora fue demasiada con los resultados que no se daban, vemos nuestra realidad por no hacer bien las cosas, se vio en el Mundial, al que acudieron compañeros, grandes futbolistas, no se pudo llegar al quinto partido”.

Ante esta perspectiva sostuvo que los que están arriba, los que mandan, deben tener una visión diferente para que al otro Mundial se pueda hacer bien las cosas y avanzar.

Al hablar de Qatar 2022, señaló que Argentina siempre ha tenido buenos jugadores.

