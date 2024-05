¡Creatividad tlaxcalteca! Venden tortas con cartitas motivadoras

La creatividad de los tlaxcaltecas no tiene límites y es que en la capital se encuentra un puesto de tortas donde además de saciar tu hambre encontrarás tiernos y divertidos mensajes que alegrarán tu día.

Por 35 pesos puedes comerte una deliciosa torta de milanesa, con su aguacatito, mayonesa y lechuga pero además, en su envoltura encontrarás papelitos de colores con frases como “Ten un día bien padrísimo como esta tortita”, “Toma agüita, come tortitas y no te awuites” “¿Ya sabes porqué el mar es azul? Porque los peces hacen blu,blu,blu”, “Cada paso que das te acerca más a tu meta, ánimo” o “No le llames a tu ex, ese vacío es hambre. Échate una tortita”.

Esta es una idea de Emiliano Cortés Estrada quien, junto con su familia, hace siete años emprendió el negocio de una paletería y que recientemente ha incluído tortas para incrementar el ingreso familiar.

Emiliano es quien elabora estas tortas y es la mente creativa detrás de estas frases que, de acuerdo con los clientes, les arrancan una sonrisa.

La idea surgió con el afán de ofrecer un detalle extra a los compradores y alegrar su día para generar experiencias positivas, pues entre el estrés cotidiano acciones como estas dan un respiro, compartió Emiliano.

“Las delicias de Michoacán” se encuentra en la calle Diego Muñoz Camargo, esquina con Porfirio Díaz, en la capital tlaxcalteca.