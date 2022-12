Acumula Jesús Díaz 100 peleas

Jesús Díaz Flores regresó a los ensogados después de ocho años, para derrotar al apizaquense Arturo López en la función en honor al Niño Dios en el barrio Tlatlacola, municipio de Zacatelco.

El experimentado boxeador mostró mayor habilidad en su ofensiva para conectar los mejores golpes, a lo largo de cuatro episodios y así llevarse la decisión unánime, ante un rival que también mostró voluntad y buena técnica en su boxeo.

Jesús Díaz (d) mostró mayor habilidad en su ofensiva ante un buen rival. | Everardo Nava

Díaz, al término de la pelea, recordó que desde los siete años de edad empezó a practicar este deporte, el que abandonó siendo profesional a la edad de 23 años.

Decidí retirarme por la oportunidad de ir a hacer otras actividades laborales en Nueva York, pero regresé hace 10 años y a los dos volví a pelear en la capilla de Buenavista, aquí en Zacatelco, ante un rival apizaquense, un buen prospecto al que le gané, subrayó.

Añadió que después pasaron ocho años para volver al ring y se siente feliz de hacerlo con un triunfo en su natal Tlatlacola, colindante con el municipio de Axocomanitla.

SU HISTORIAL

Jesús fue cinco veces campeón a nivel estado y también campeón en Puebla. Fue monarca de los Guantes de Oro en la arena Coliseo de la Ciudad de México, campeón nacional en Saltillo, Coahuila y de ahí fue al Comité Olímpico Mexicano donde estuvo concentrado un año.

De ahí salió para debutar como profesional y en su primer año se hizo campeón del Cinturón de Oro.

“Tengo 100 peleas, de las que he perdido solamente siete, entre amateur y profesional”, señaló Díaz Flores, quien dedicó a su familia esta última victoria.

“Quise pelear para que me vieran mis hijos, regresé al ring después de ocho años; me gusta el deporte y se los inculco, no precisamente el boxeo, que es muy pesado y disciplinado”.





