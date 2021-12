Tlaxcalteca, entre los mejores marchistas de México

Isaac Vázquez Ferreyra fue sexto lugar de la categoría 35 a 39 años en el maratón internacional de la Ciudad de México. El marchista se siente satisfecho con su actuación, la primera como fondista.

Considero bueno el resultado de este domingo, lugar 25 general y sexto lugar en mi categoría siendo el segundo mejor tlaxcalteca en esta edición solo después de Pedro Espinoza, un corredor que ha ganado maratones importantes como Puebla y llegó a entrenar con el profesor Luis Ordóñez, comentó el deportista.

Isaac Vázquez Ferreyra cumplió en su primer maratón en la Ciudad de México / Francisco H. Reyes | El Sol de Tlaxcala

Añadió que es un buen resultado y tiempo para su proyecto enfocado a la marcha.

Las indicaciones del profe fueron de terminar mi primer maratón y después en el segundo buscaríamos marca, se logró, estoy muy contento y me sentí bien, la verdad no me costó trabajo y llegué bien sin complicaciones, hasta cerré en caminata los últimos metros representando a la marcha mexicana y lo que soy marchista,sostuvo Vázquez Ferreyra.

