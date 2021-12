Celebran dos finales en la cancha Seven vs Seven

La cancha Seven vs Seven celebró dos finales de sus torneos anuales en las categorías Premier y Copa.

Deportes Moisés Beristáin anunció su retiro del atletismo

Mario Sandoval Popocatl, coordinador de este espacio deportivo, informó que tras el torneo regular y una intensa liguilla tienen campeones en dos de sus más importantes campeonatos.

No dejes de leer: ➡️ Gana alumna medalla de oro en campeonato internacional

En Premier, Planet English sufrió para llevarse el título ante Amigos de Apizaco al ganar en tanda de penales.

Planet English se adjudicó el título Premier de la cancha Seven vs Seven / Francisco H. Reyes | El Sol de Tlaxcala

Mientras que en la Copa, Oxxo logró el bicampeonato al derrotar en la final a Atlanta United.

Más información: ➡️ Impunidad favorece el incremento de la trata de personas

Sandoval Popocatl señaló que la cancha ha brindado la oportunidad de hacer deporte en tiempo de pandemia y lo hacen con atención a medidas preventivas contra Covid-19.

En la categoría principal, Edgar Sandoval fue campeón de goleo individual con 30 anotaciones.

Te puede interesar: ➡️ Resienten fríos los pueblos marginados de Tlaxcala

Resaltó que la ejercitación es importante para combatir el nuevo coronavirus además de que ayuda a tener un estado de salud óptimo.

Edgar Sandoval, el mejor goleador de Seven vs Seven / Francisco H. Reyes | El Sol de Tlaxcala

Añadió que el futbol siete se ha consolidado en la entidad con canchas en diferentes regiones.

Deportes Destaca Lorena Cuéllar la coordinación con Federación, en materia deportiva

Dijo que continuarán su actividad en sus distintos torneos desde infantiles hasta categoría libre.

Más información: ➡️ Bienestar en Tlaxcala paga pensión de adultos mayores

El directivo de Seven vs Seven dijo que están abiertas las inscripciones para el Premier Mx, que desarrollan a las 20:00 y 21:00 horas, siendo el torneo de mayor competencia.

INTERESADOS Para jugar en esta cancha pueden comunicarse al teléfono 2464585116.

Entérate: ➡️ En Tlaxcala, aumentan casos de anorexia y bulimia

No dejes de leer ⬇️

Deportes Alcalde de Teolocholco da trofeos a Clubes Unidos

Deportes En Yauhquemehcan, premia Anita Chamorro a deportista