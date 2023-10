El huamantleco Jesús Santos Carpintero es campeón de muay thai

Jesús Santos Carpinteiro obtuvo el campeonato nacional de muay thai, en el torneo WKC disputado en la Ciudad de México. El niño huamantleco además se coronó este mes como campeón del torneo internacional WMF, en Monterrey, Nuevo León.

SU HISTORIA

El deportista empezó a practicar su disciplina a los cinco años de edad y un año después se inició en la competencia, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con una pelea de exhibición. Desde temprana edad empezó a pelear cuatro veces por año y a sus nueve años de edad, alcanzó un récord de ocho peleas ganadas y una perdida. Jesús dejó de entrenar a los nueve años por temas de pandemia, su última competencia fue en agosto de 2021 en Monterrey, Nuevo León en un torneo de la WBC. Posteriormente a ello retornó en el 2022, comentó su padre Jesús Santos, quien sufrió en ese año un accidente que lo llevó cinco días a estar en coma.

Después la mamá y hermana del niño deportista perdieron la vida en un accidente automovilístico, hecho que dejó suspendido su deporte totalmente.

Su padre informó que el nueve de enero de 2023 decidieron montar una academia de artes marciales mixtas

, y empieza a retomar su deporte haciéndole una promesa a su mamá que sería campeón y su primer cinturón se lo dedicaría cuando ganara.

Su deseo lo comenzó a construir al conseguir una pelea el 29 de julio de 2023 en Tlaxcala, donde participó en la modalidad de MMA y ganó por sumisión.

Después se presentó una pelea, el nueve de septiembre, pactada contra un rival de Monterrey, encuentro que disputó en Xalapa, Veracruz, donde perdió por decisión dividida. Estaba nervioso porque no quería defraudar a su mamá que está en el cielo, de ahí nace una oportunidad para disputar un título nacional, en Monterrey, Nuevo León, revancha con el mismo niño que peleó en Xalapa, combate que ganó por decisión unánime para proclamarse campeón nacional, informó su padre y entrenador. Posteriormente a esta victoria se dio la oportunidad de competir por un segundo título en la Ciudad de México con el hijo del campeón nacional de WBC, Erick Flores, pelea que ganó con un nocaut en el segundo round. “Logró su segundo título nacional en menos de un mes”.

La meta que tiene es ganar medalla de oro en el mundial de Muay Thai en Phuket, Tailandia, el nueve de marzo de 2024. El huamantleco es seleccionado nacional para representar al país y al estado, convirtiéndose en el primer niño en ser llamado para una competencia de talla mundial. Cabe mencionar que su marca hasta el momento es de 17 peleas, con 15 victorias (dos por la vía del KO), dos derrotas y cero empates.

AYUDA DE SU PADRE

Lo mantengo ocupado sacando lo mejor de él, ya que es un deporte que ama mucho, lo mantiene en buena condición física y emocional, comentó a este Diario el padre del joven deportista.

La verdad me impresiona bastante, ya que pasó muchas cosas difíciles a su corta edad; es un niño muy estable emocionalmente, tiene un talento nato, ha logrado mucho en poco tiempo, cosa que no he visto en nadie después de una pérdida enorme, él decide ser campeón y lo que más me impresiona es que obtiene dos títulos nacionales en un par de semanas, lo cual lo llevan a ser seleccionado nacional para representar a México en Tailandia”.

LA ACADEMIA

La academia Shark Team de Huamantla es dirigida por el couch Jesús Santos. El sábado 14 de octubre asistió al torneo nacional WKC, en el cual disputaron cuatro de sus alumnos los títulos, de los cuales ganaron tres con Jesús Santos Carpinteiro, Kevin Pérez y Jimena Trevera. La escuela obtuvo un segundo lugar con Abner García.