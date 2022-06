Elizabeth Tuxpan sube al pódium en nacionales Conade 2022

La deportista Elizabeth Tuxpan subió a lo alto del pódium luego de llevarse el oro en los 10 mil metros planos, Sub 23, con lo que sumó su segunda presea en esta edición de los Nacionales Conade 2022, pues previamente se colgó la plata en los 5 mil metros planos.

Deportes Llegó Tlaxcala a 18 preseas, en los Juegos Nacionales Conade

En una competencia que dominó de principio a fin, inició con una estrategia donde los primeros kilómetros permaneció con el pelotón para después despegarse; así, vuelta tras vuelta comenzó a distanciarse más de sus contrincantes para que al finalizar la prueba, le sacara 70 metros de diferencia al segundo lugar.

La doble medallista en estos Nacionales Conade dijo que sintió temor de ser alcanzada, a pesar de llevar una gran ventaja, por lo que trabajó para mantener la primera posición.

Me siento feliz, muy emocionada, con ganas de descansar para la siguiente temporada echarle más ganas para buscar eventos internacionales y me despido de Nacionales Conade con dos medallas. Estaba muy nerviosa porque el calor me hacía sentir muy fatigada, después de 10 vueltas el calor estaba muy fuerte, las piernas las sentía muy calientes y me preocupaba que me alcanzaran, indicó.

Asimismo, compartió que su prueba favorita son los 5 mil metros, por el ritmo que llevó, sin embargo, en la prueba de los 10 mil metros le sirvió que el ritmo fue más tranquilo.

La tlaxcalteca se colgó el oro con un tiempo de 38:00.35 minutos; la plata fue para Oaxaca con Miriam Martínez al cronometrar 38:15.46; mientras que el bronce fue para la representante de Jalisco, Ana María Torres, con 38:44.15.

Con este resultado, Tlaxcala consiguió su medalla número 20, por lo que al medallero general ya suman seis de oro, seis de plata y ocho de bronce. Para Tuxpan fue su segunda presea, luego de que se colgara la plata en los 5 mil metros planos.

