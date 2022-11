Emmanuel Alvarado hace “magia” con el balón

Emmanuel Alvarado Dávila llegó de Guatemala en 2020 para dominar el balón en los cruceros viales. El joven de 20 años de edad busca salir adelante con apoyo de su novia, originaria de Tlaxcala, a quien conoció por medio de internet.

Deportes Persiste legado de apizaquense Edwin Aguilar

Con estancia autorizada por el Gobierno de México, tiene como deseo quedarse a vivir en el país, “quiero naturalizarme para poder ir a visitar a mi familia, hacerlo bien y regresar sin que haya problema”. Comentó que su intención de viajar a México surgió cuando fue a jugar un torneo de futbol a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “En ese entonces conocí a mi pareja por internet, ella es de Tlaxcala, mi permiso solo llegaba hacia la zona fronteriza, pero quería venir a conocerla y me arriesgué con el riesgo de que me regresara migración”.

Entérate: ➡️Mexicanos y argentinos se agarran a golpes en el Lusail (VIDEO)

Emmanuel Alvarado Dávila llegó de Guatemala a mostrar su magia con el balón. | Everardo Nava

DOMINIO DEL BALÓN

Emmanuel a sus 15 años de edad comenzó a dominar el balón, “estaba cerca de los 16 años de edad, lo fui perfeccionando con pura práctica”.

Lee más: ➡️Japón pierde la magia y es derrotado por una sorpresiva Costa Rica; se aprieta el Grupo E

Añadió que con intensidad fuerte logra dominarlo hasta una hora, pero relajado puedo pasar hasta cinco a seis horas sin que toque suelo.

Deportes Clubes Unidos se adjudicó estatal de fútbol sub-17

Alvarado Dávila señaló que realiza espectáculos de dominio de la pelota en cruceros carreteros, en esquinas de semáforos. Voy por una meta, no todo el día estoy en esta actividad, regreso a casa porque entreno.

Refirió que su principal meta es hacer algo formal. “Lo de los semáforos es un momento para sacar dinero, de eso vivo; me gustaría haces algo más formal o abrir escuelas, esa es mi meta”.

Te recomendamos: ➡️Ramírez llegó a San Pablo del Monte a formar campeones

Comentó que los conductores vehiculares que pasan en el área de semáforos tienen diferentes reacciones. “Como todo en la vida hay personas buenas y malas, a mí por lo general nadie me ha faltado el respeto, a lo mejor hay quienes son prepotentes y se quieren pasar de listos, pero no tomó importancia, la mayoría es gente buena y solidaria, hasta nos llevan comida y otras cosas, es bonito”.

Sostuvo que “no me quejo, mala vida no llevo, pueden decir que la gente del semáforo lleva mala vida, pero quienes la llevan es porque quieren, porque se meten a las drogas vidas, toman rumbos malos, pero no todos los que están en los semáforos, son así”.

Entérate: ➡️Dirige tlaxcalteca Abel Vargas a selección mexicana de boxeo

Mencionó que es una persona sana, que no tiene adicciones, “no lo hago porque no me llama la atención para nada y porque si lo hago, va a destruir mi rendimiento deportivo; mi meta es sobresalir, echarle ganas, dejar huella”.

Alvarado Dávila refirió que antes jugaba al futbol en su país, “juego cascaritas con mi9 familia, pero ahora me cuido para no lastimarme”.

Deportes Ramírez llegó a San Pablo del Monte a formar campeones

Emmanuel fue invitado a dar una exhibición en un acto inaugural de juegos escolares. Informó que fue su primera exhibición escolar, antes asistió a eventos sociales como cumpleaños.

Más información: ➡️Maratonista tlaxcalteca inicia gira de despedida



Estaba en un semáforo en Apizaco y comenzó a llover, por lo que me trasladé a Tlaxcala y me contactó un maestro, me pidió ir a la inauguración de un evento escolar y lo hice en Ocotelulco, sostuvo.

SU MENSAJE

“Quiero decirle a la juventud que siga sus sueños. Cuando empecé esto me dije: quiero salir de mi país, viajar y conocer, disfrutar mi vida”.

Entérate: ➡️Andrés Guardado es el segundo mexicano con más partidos en Mundiales, ¿quién lo supera?

“No deben los jóvenes dejar la escuela, porque en cualquier problema que pase en la vida, ahí está el estudio, es una herramienta que nadie va a quitar”.

TE RECOMENDAMOS: ⬇️