Deporte proyecta al éxito a Héctor Yosef

Héctor Yosef Polvo Polvo, nació con una discapacidad física, pero eso no impidió a que saliera adelante en su vida por medio del deporte.

El joven de La Magdalena Tlaltelulco fue galardonado como premio estatal, en la categoría de deporte adaptado. El reconocimiento le entusiasma para seguir adelante.

El corredor de 17 años, compite en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos, y su sueño es llegar a representar a México y Tlaxcala en competencias internacionales y la más importante, los Juegos Paralímpicos.

Héctor Yosef forma parte del equipo, que dirige el entrenador Martín Díaz López, quien es el formador y actual estratega de Leonardo de Jesús Pérez Juárez, el mejor atleta adaptado actualmente en el estado.

Polvo Polvo comentó que su actividad este año llegó a su fin, por lo que se mantiene en sesiones de entrenamiento con miras a 2023.

El alumno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, plantel con sede en Tlaltelulco, sostuvo que fue emocionante estar cerca de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, “no esperaba estar con gente importante, fue un privilegio para mí”.

El deportista estuvo acompañado por su madre Sandra Polvo Mendieta, quien señaló que le deja felicidad el reconocimiento a su hijo, del que no esperaba. “Disfrutamos esto, me motiva, él nos ha enseñado, cuando nació fue con una discapacidad y no pensamos que llegara y lograra lo que tiene hasta el momento”.

Héctor Yosef Polvo Polvo ha sido ganador de medallas de oro en Juegos Nacionales

